超市：不是沒同情心 是被客人抱怨才會趕人

華資超市表示，並不是他們對弱小沒有同情心，而是他們也收到不少客人抱怨，一些客人不希望在購物時被人乞討，也擔心疫情的傳播，超市停車場的安全，也是他們考量的問題。（記者楊青／攝影）

對於徐太太投訴在華人超市 「被歧視」，華資超市表示，並不是他們對弱小沒有同情心，而是他們也受到不少客人抱怨；一些客人不希望在購物時被人乞討，也擔心疫情 傳播。商家表示，超市停車場的安全也是他們考量的問題，不能因爲一個人影響多數人的購物環境和安全。

超市負責人表示，徐太太在超市附近搜集空瓶子已有不短時間，所以超市的工作人員都認識，「我們並不是不准人來撿空瓶，更不會無緣無故的拒絕客人進門，但如果是向客人討錢，則不受歡迎」。

超市負責人表示，他們先後接到不少客人投訴，說在購物的過程中被人乞討，讓他們感覺不舒服，一是感覺購物的心情被干擾，二是擔心疫情傳播。超市負責人表示，他們接到投訴後，保安現場觀察了多次，發現情況確實如此，才有了後來的「跟到厠所」、「跟著她購物」，主要是確定向客人討錢的情況不再發生，客人購物不再被干擾。

超市負責人表示，非常理解疫情持續，不少家庭生活艱難，所以看到討生活的人，也是給與同情。但超市和商場畢竟是公共場所，人來車往，商家有責任保護大多數消費者的利益和安全。他們同時接到的客人投訴，還包括拾荒者在超市的停車場搜集瓶子，接收好心人送給他們的空瓶。投訴的客人表示，他們購物完準備退車離開時，常常要擔心是否會撞到後面的拾荒者。

超市表示，事實上他們的保安是在多次勸説拾荒者無效之後，才有了投訴人所説的「go go go」。超市負責人表示，作爲商家，應該可以保持有接待或不接待任何客人的權利，「如果我們勸説不動，最後只能找警察 來處理，但我們也不希望搞到這種地步」。超市表示，他們的保安甚至曾在勸説的過程中被人潑水。