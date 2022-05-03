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加州人口持續下降 沿海城市移往內陸

編譯組／綜合報導
加州人口出現有紀錄以來首次下降。(加州財政廳臉書)
加州人口出現有紀錄以來首次下降。(加州財政廳臉書)

洛杉磯時報報導，根據最新人口統計數據，加州人口在新冠肺炎疫情爆發期間，出現有紀錄以來首次下降，之後持續下降，但目前似乎有放緩跡象。

人口持續下滑，突顯移民模式轉變、房價高漲、出生率下降，與疫情導致大量死亡有關。據加州公共衛生局統計，新冠疫情發生兩年多來，加州共有8萬9582人因新冠病毒相關因素死亡。

總人口減至3918.5萬人

其中，人口下降最快的以沿海地區為首，包括人口最多的三個南加州縣 (洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥縣)，但內陸帝國地區與中央山谷人口則持續增加。

根據加州財政廳（Department of Finance）2日公布數據顯示，加州人口在2021年1月1日至2022年1月1日期間，減少11萬7552人（約0.3%），估計總人口為3918萬5605人。人口統計學家稱，與2020年4月至當年年底九個月間，人口下降0.59%相比，速度有所減緩。

數據顯示，過去幾年中，愈來愈多家庭搬遷至內陸，隨著遠距工作愈來愈普遍，大城市中許多人遷徙障礙減少，此轉變愈趨明顯。

財政廳首席人口統計學家施瓦姆（Walter Schwarm）說，「某種程度上，我們這裡發生兩三件事。從自然增長的意義來說，其中一些原因是，因延遲生育的決定，導致的生育不足，但此情況在疫情後慢慢恢復。」

此外，與疫情相關的死亡、限制移民的聯邦政策，與國內向外移民人數增加，也影響人口總數。

財政廳在聲明，「雖然去年出現4萬3300新移民，但遠低於疫情前平均年增長14萬新移民。」

內陸帝國 增長依舊強勁

報告顯示，中央山谷和內陸帝國人口增長依舊強勁，愈來愈多加州人尋求開放空間、社區意識和經濟適用房，將灣區或洛杉磯主要城市生活換到郊區。

施瓦姆說「與其他都會區相比，加州房價連著數月上漲，僅此一項就替人口外移產生巨大推動力」他說「內陸的轉變，也反應遠距工作或混合遠距與線下工作人數的增加。」

整體而言，加州大多數縣人口都下降，包括除了聖路易斯奧比斯波縣（County of San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉和聖塔克魯茲（Santa Cruz）以外的各沿海縣。

只有兩個縣人口增長率超過1%，尤羅縣（Yolo）和聖伯尼度（San Benito）縣。與此同時，加州58個縣中，有34個縣人口減少，其中以舊金山、范杜拉等縣跌幅最大。

不僅如此，加州人口最多的三個縣人口也減少，洛縣減少7萬114人，聖地牙哥縣減少1197人，橙縣減少7297人。在加州十個最大城市中，貝克斯菲（Bakersfield）人口百分比增幅最大，達0.7%，其次是聖地牙哥市0.2%。

加州門洛學院（Menlo College）政治學教授邁克爾遜（Melissa R. Michelson）稱，「房價是對加州發生這些事情的長期答案。」她說，「住房正處於危機，即使通勤時間很長、油價居高不下，但人們仍選擇搬到內陸。」

她也認為，遠距工作是此情況助推器。「若你是名工程師，或一家創投公司員工，與在印度、以色列的同事一起工作，那你在家跟在辦公室上班有什麼不同？」

南加大政策規劃和人口學教授梅爾斯（Dowell Myers）說，加州人口此一轉變，從2015年就開始。「千禧世代正長大，他們需更多空間，即使沒有孩子，也僅可能買房。」最重要的是，疫情摧毀人們的城市夜生活，阻止許多人使用城市生活中，極具吸引力的各種活動。

加州 疫情 移民

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