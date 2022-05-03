南加苦旱節水 用量需降35%

南加州大部分地區居民，將面臨前所未有的用水限制，室外澆水限制每周只能一次。限恐使住宅前後，出現黃色或棕色草坪。大都會水利局表示，「我們養不起綠色草坪」。(大都會水利局網頁)

美國西部正歷經史上最嚴重的乾旱，南加州 大部分地區居民，將面臨前所未有的用水限制。

其中，大都會 水利局（Metropolitan Water District，MWD）要求當地供水商，從范杜拉縣（Ventura County）到洛杉磯 西北部，再至內陸帝國部分地區用戶，室外澆水限制每周只能一次。下列是洛杉磯時報整理目前已知的限水措施相關情況。

我們現在用了多少水？

根據大都會水利局服務區平均水使用量，包括住宅、商業和工業用水，每人每天平均使用125加侖。

但這些數字因所屬的水局而異。洛杉磯市水電局（Los Angeles Department of Water and Power）發言人鄭艾倫（Ellen Cheng，譯音）說，用戶平均每人每天使用111加侖水。要達到節水目標，「每人每天需減少至80加侖水量，或將用水量下降35%」。

目前重點是戶外用水

根據新規定，大都會水局要求各地方水區供應商，在允許客戶可以於戶外澆水的那天，也同時限制澆水時間，執行細節由各水區自訂。一些供應商表示，灑水器運行時間不應超過八分鐘。

大都會水局稱，僅此一項限制，便可節省大量水資源，因室外澆水占該地區住宅用水量的70%。

但官員預估，限制室外澆水，恐使住宅前後，出現黃色或棕色草坪。大都會水利局總經理哈格哈利爾（Adel Hagekhalil）說，「我們供應不起綠色草坪」。

此規定也有例外。這些例外重點在保護該地區樹木，這些樹木提供寶貴的遮蔭，且有助避免極端高溫對健康影響。

印第安納州立大學副教授阿塔里（Shahzeen Attari）說，從政策角度來看，將限水重點放在特定項目，戶外澆水，而非人均使用量是有意義的。「如果我要求你只被允許在特定的某一天用水，如每周二，那麼任何在周三、周四澆水者，很容易被稱為不守規定。但若我說你可在一周內任何時間使用十加侖，我很難知道你是否真的可以遵守。」

這些規則將針對嚴重或完全仰賴加州供水的地區。但至少在目前，從科羅拉多河和其他水源獲得供水的地區，暫時不需面臨這樣的限制。

官員稱，過去三年極端乾旱，加州水庫供水量急劇下降，氣候變遷導致的氣溫升高，讓這種情況持續惡化。

受限水影響的機構包括Calleguas市水局、內陸帝國公用事業局（Inland Empire Utilities Agency）、拉斯維加斯大都會水局、洛杉磯水電局、三谷市水局（Three Valleys Municipal Water District）和上聖蓋博河谷水局等。

屬於上列水局的華裔聚集城市，包括亞凱迪亞、鮑爾溫公園、奇諾、奇諾岡、艾爾蒙地、哈仙達岡、安大略、蒙羅維亞、庫卡蒙加牧場、聖蓋博、南艾爾蒙地、南巴沙迪那、羅斯密、天普、西科汶那、惠提爾等。