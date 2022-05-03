南加油價 短期不會低於5元

石油專家分析，加州油價受到種種因素牽制，大洛杉磯地區油價近期內，不太可能回落到五元以下。(FOX)

加州 居民可能還需忍受一段高油價 的日子，而且加州政府先前一再提出的汽油稅凍漲、退稅補貼支票 等計畫，到目前為止，都只是加州府會間的高談闊論，何時能落實還是一個大問號。

儘管美國決定動用戰略儲備，國際原油格回落，加上中國因新冠肺炎再次封鎖導致需求減少，加州油價可望暫時小幅下跌，但分析師認為，在加州汽油配方特殊、高油價被證實具有黏性、國際情勢不明等因素下，大洛杉磯地區油價不太可能短時間內，回到每加侖五元以下。

俄烏戰爭導致油價狂飆

不僅如此，儘管加州州長紐森（Gavin Newsom）與州議會，希望透過立法緩解居民壓力，然一系列提案至今仍爭論不休，高油價的壓力，恐非短時間內得以紓解。

洛杉磯時報報導，自俄羅斯入侵烏克蘭後，洛杉磯油價3月3日開始飆升，至3月9日，普通汽油一加侖平均價格攀升至5.75元，一直維持至今仍堅挺不墜。

GasBuddy石油分析主管德哈恩（Patrick De Haan）表示，「在俄烏達成長期解決方案前，可能不會看到油價低於五元。」除原油價格高度波動外，油價也受到加州特殊混合低污染汽油的煉油生產商問題影響。

「我們看到的波動是瘋狂的」，德哈恩說，自俄烏戰爭以來，中質原油價格每周波動20%，達到每桶123元以上高位，之後又跌下95元。

對俄羅斯的國際制裁引發油價首次飆升，因該國900萬至1000萬桶日產量，似乎面臨全球市場枯竭風險，此情況對加州打擊尤其嚴重，因該州煉油廠，比美國其他地區更依賴俄羅斯石油。

事實上，當美國和他國政府3月下旬決定動用戰略儲備增加供應時，油價有所回落。

為因應新一波疫情，上海與中國部分城市再次封鎖，油價近一步下跌，然中國近期計畫對數百萬人進行檢測以重新開放的消息出台後，油價又上揚。

市場正試圖消化價格…

德哈恩說，「市場正試圖消化這些推動油價變化的因素，結果是加油站將價格持續放在高位，即使油價有所下降，因他們不知道明天是否回升，因此寧願不降價，也不要降價後又調高價格。」

煉油產量逼近15年低點

洛杉磯油價也受到生產加州低排放氣體混合物的煉油廠，不正常產量影響。若加州能源委員會提供的數據不包括2020年春季（疫情開始需求暴跌），煉油廠的產量過去兩個月，已接近15年來的低點。

美國與伊朗達成新的外交協議，可能會通過放鬆對該國經濟制裁，以換取對其核研發計劃的限制。然今年早些時候出現進展跡象後，目前還不知雙方達成的協議為何，會對石油市場有怎樣變化。

議會提案紙上談兵

與此同時，加州議會也為一系列相關提案激烈辯論，包括減少或暫停加州汽油稅，或利用該州預計680億元稅收盈餘，直接向居民付款等。

紐森3月首次提出，向已註冊的加州車主寄送400元支票，多輛車車主最多獲得800元，柴油稅減免一年，暫停原定的汽油稅上調等。然近幾週，該計畫在州議會停滯不前，因只讓車主受益，且對富人發支票遭受批評，共和黨議員提出暫停加州汽油稅提議，也於3月分失敗。

至4月下旬，州議會又出現兩種提案。其中一項由民主黨人提出，將調整後年收入低於25萬元的家庭發送支票，每位納稅人200元，孩子額外補貼200元，低收入與殘疾人士也得到額外補貼。

另一項來自少數民主黨與共和黨人提議，又回到暫停徵收汽油稅一年，且聲稱該提案有確保加州加油站降低油價的機制，而不是保持高價，將差價收入囊中。