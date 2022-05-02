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「媽媽咪呀嘉年華」吃喝玩樂、精采演出犒勞媽媽

記者李雪／羅蘭岡報導
世界日報「媽媽咪呀嘉年華」母親節慶會，5月1日在羅蘭岡東方明珠廣場繼續舉，為影后歸亞蕾、國會議員劉雲平的母親爾灣丘繼聰（Kerry Lieu）等媽媽，頒發「2022年度母親獎」。左起：世報社長于趾琴、歸亞蕾、丘繼聰、劉雲平。(本報記者／攝影)
世界日報「媽媽咪呀嘉年華」母親節慶會，5月1日在羅蘭岡東方明珠廣場繼續舉，為影后歸亞蕾、國會議員劉雲平的母親爾灣丘繼聰（Kerry Lieu）等媽媽，頒發「2022年度母親獎」。左起：世報社長于趾琴、歸亞蕾、丘繼聰、劉雲平。(本報記者／攝影)

世界日報「媽媽咪呀嘉年華」母親節慶會，5月1日在羅蘭岡東方明珠廣場（Pearl Plaza）續攤，除了各類吃喝玩樂攤位和精采演出犒勞媽媽們，當天給演藝界長青樹影后歸亞蕾、國會議員劉雲平的母親爾灣成功女商人丘繼聰（Kerry Lieu），以及其他媽媽們獲頒「2022年度母親獎」。

歸亞蕾、丘繼聰等獲年度母親獎

慶會一早開場，很快廣場就門庭若市，吃喝玩樂攤位應有盡有。不管是香氣撩人的燒烤攤，還是售賣新鮮的菜苗果苗和蜂蜜的園藝達人「花哥」許希聖的攤位，各式小玩意、養生產品、教育機構報名等，都是人頭攢動。舞台上的各種表演也令人留連忘返，有各式歌舞、寵物表演、模特走秀等，全方位犒勞終年為家庭辛勞付出的母親們。

曾經得過四座金馬獎、兩座金鐘獎的歸亞蕾，不僅事業有成，培養的兩個女兒也超優秀，一個在太空總署（NASA）擔任電腦工程師，一個從事銀行業。歸亞蕾當天在女兒陪同下與會，她看到現場的媽媽們都打扮得非常漂亮光鮮，完全沒有年齡的感覺，精神抖擻，令她印象深刻。

歸亞蕾：保持年輕快樂很重要

歸亞蕾認為，永遠保持年輕的心、快樂的心態很重要，而兒女孝順、家庭美滿，做媽媽會很欣慰。對於母親節，媽媽的辛勞，不應該是每一年來計算，而是從當媽媽開始，一直看到兒女甚至孫輩的成長，做母親的都值得欣慰，感到很驕傲和光榮。

她透露，自己的女兒也是好媽媽，除了自己工作認真，養育的兩個孩子，一個在加州理工、一個進了柏克萊加大，這都是他們媽媽的功勞，她也為孫輩感到驕傲。尤其是移民媽媽不容易，很多都含辛茹苦，「也為她們驕傲，很了不起」。

劉雲平則表示能給媽媽頒獎非常開心，母親早年來美國，英語也講得不太好，且生活辛苦，她努力工作養育並教育他和他弟弟，「要不是我媽媽，我不會在這裡」。他很感謝世界日報給他一個機會給媽媽頒獎，並表達對媽媽的感謝。

獲得2022年度母親獎的「2022年度母親獎」好媽媽們合影。（記者李雪／攝影）
獲得2022年度母親獎的「2022年度母親獎」好媽媽們合影。（記者李雪／攝影）

劉雲平：開心能夠頒獎給媽媽

當天劉雲平是頒獎嘉賓，難得用十分標準的國語發言表示，很開心可以由他把獎頒給媽媽和歸亞蕾。他頒獎後，還陪著他母親在現場品嚐美食逛攤，直到最終散場才離開，相當享受一家人歡聚的時光。

當天領獎的好媽媽還包括，世界華人工商婦女企管協會南加州分會推薦的四位媽媽：岑文潔芝、張淑卿、黃蔡秀音、邱吉詩，以及南加州中文學校聯合會推薦的四位媽媽：宋劉金秀、劉惠霞、黃靜修、聞淑貞。

當天的年度母親獎，由世界華人工商婦女企管協會南加州分會長裴映棋（Angel Peil )、南加州中文學校聯合會副會長袁璐、世界日報洛杉磯社長于趾琴共同頒發。于趾琴表示，媽媽們都有許多不為人知的辛苦，尤其是在移民的過程中，她們努力撐起一個家。她表示當天給這些媽媽們頒獎，也是表彰她們不同形式表達母愛的方式。

加州 南加 劉雲平

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