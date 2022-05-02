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UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

編譯組／綜合報導
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

聖地牙哥加大（UCSD）25歲華裔研究生杜宇浩（Yuhao Du，譯音），27日在高速公路上發生自撞車禍後，涉嫌襲擊並開槍射傷加州公路巡警局（CHP）警員派切科（Antonio Pacheco），面臨企圖謀殺治安官、造成嚴重身體傷害等多項重罪指控。

NBC電視台報導，事發後，與其共事的加大相當震驚，稱杜宇浩向來開朗樂觀，無法得知為何會做出這樣的事。

遭杜宇浩槍傷的加州公路巡警局官員派切科。(公路巡警局)
遭杜宇浩槍傷的加州公路巡警局官員派切科。(公路巡警局)
涉嫌搶奪加州公路巡警配槍，並射傷警員的聖地牙哥加大研究生杜宇浩。(NBC)
涉嫌搶奪加州公路巡警配槍，並射傷警員的聖地牙哥加大研究生杜宇浩。(NBC)

這起事件發生於4月27日傍晚，在米慎谷（Mission Valley）附近8號州際公路東向路段上，杜宇浩的車自撞中央分隔島。加州公路巡警局隊長庫柏（Taylor Cooper）說，接獲報案後，派切科於6時20分抵達現場，並將他的巡邏車停在快車道上，阻止後方車輛靠近，保護自己與杜宇浩。

當派切科準備上前向杜宇浩詢問情況，沒想到站在駕駛奧迪車子前的杜宇浩，突然向他猛衝，試圖搶其配槍，兩人扭打過程中，一發子彈擊中派切科腿部，「一切都發生在幾秒鐘內」。

案發後，數名經過的路人駕駛紛紛停下，協助受傷的派切科，一些人向他提供醫療援助，其餘人幫忙協助壓制杜宇浩，其中一名路人用一把刀抵住杜的臉部，直到支援警力抵達。

警員派切科(中)中槍後，路過的駕駛人下車協助急救。(NBC)
警員派切科(中)中槍後，路過的駕駛人下車協助急救。(NBC)
路過民眾英勇協助壓制杜宇浩(下方)，直到支援警力抵達。(NBC)
路過民眾英勇協助壓制杜宇浩(下方)，直到支援警力抵達。(NBC)

派切科中槍後，緊急用無線電通知調度員，他的11-99呼救 (警員倒地無線電代碼)，立即觸動整個地區執法機構快速反應，路過的民眾員也協助撥打911。該事件嚴重影響當地繁忙交通，8號公路全線關閉，導致周邊城市與805號高速公路交通堵塞。

目前尚不清楚什麼原因導致杜宇浩自撞，也不清楚其是否受毒品或酒精影響。庫柏說，這起事件是對派切科的無端攻擊。法庭文件顯示，杜宇浩在2018年，曾對一項「擾亂治安」輕罪指控認罪，被判緩刑三年。

案發後，與杜宇浩一起在聖地牙哥加大福格勒理論物理實驗室（Fogler Theoretical Physics Lab.）工作的同事相當震驚。同事Akhil Premkumar告訴FOX 5電視台，「他在我看來總是很快樂與樂觀，無法想像是什麼導致他這樣做。」

而在Linkedin頁面上，杜宇浩最近一次發文是在今年初，他寫著：「新年伊始，我有最充實的機會，在聖地牙哥加大雅各布斯工程學院（Jacobs School of Engineering）教導學生」。

原訂於29日出庭的他，因他被留在加強觀察室，法院將其聽證會移至本月3日。

而派切科右大腿中彈後被送往山頂（Hillcrest）的斯克里普斯慈善醫院（Scripps Mercy Hospital）進行手術，目前情況穩定，沒有生命危險。

派切科在聖地牙哥出生長大，在CHP任職七年，有兩名小孩，妻子正懷著第三個孩子。事發後同僚們替其建立GoFundMe籌款網站，資金將用於幫助支付醫療、康復費用與家庭、兒童開銷等。

28日記者會上，庫柏說，當他聽到警笛聲，直到接獲有關此事件的報案電話中，才意識到他的一名同僚參與其中，「派切科對我來說是家人，接到電話後，我立即開車趕往現場。」

他並讚揚當天經過協助的民眾，「旁觀者只是普通公民，但在這種情況下，他們冒著生命危險協助，我永遠感激，我知道派切科家人也是如此」。

執法單位稱，事發經過與槍擊過程，是否有被攝像機拍到仍未知。據悉，加州公路巡警局官員通常沒有隨時配戴隨身攝影機。

杜宇浩最近一次在Linkedin留言截圖。
杜宇浩最近一次在Linkedin留言截圖。

聖地牙哥 加州 手術

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