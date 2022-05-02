媽媽咪呀嘉年華活動精采 參與者流連忘返

精彩活動吸引民眾紛紛拍照。（記者李雪／攝影）

世界日報 「媽媽咪呀嘉年華」母親節慶會，1日在羅蘭岡東方明珠廣場（Pearl Plaza）舉辦第二天活動，當天精彩節目匯集，還有萌寵表演、各類攤位，並有明星駕到、好媽媽頒獎等，讓參與者都流連忘返。

當天現場熱鬧非凡，好吃好玩好逛，還能犒勞媽媽。（記者李雪／攝影）

當天有不少民眾帶媽媽來逛展會，也有年輕媽媽帶著小朋友來玩。舞台上有Danny So歡樂歌曲、Live Oak土風舞社、花哥的舞龍隊、饒華華藝歌舞、Tina模特兒學校的走秀、于點藝術中心的表演等。忠犬俱樂部的演出激起民眾陣陣歡笑，尤其有以淘氣搗蛋著稱的哈士奇，據悉它曾完成警犬訓練課程，上台演出時不慌不亂，讓觀眾紛紛掏出手機拍視頻。銀河藝術中心的華洋小朋友，帶來中國傳統民樂演出，曲目不僅有古風歌曲，竟還有年輕人喜歡的「權力的遊戲」主題曲，用傳統民樂演奏別有一番特色。

活動現場熱鬧非凡。（記者李雪／攝影）

表演中世界日報還不斷向觀眾送出好禮，下午的頒獎後由洛杉磯世界日報社長于趾琴、聯邦眾議員劉雲平，以及世界華人工商婦女企管協會南加州 分會會長裴映棋、南加 州中文學校聯合會副會長袁璐，一起切分由好媽媽贈送的蛋糕，現場不少民眾都領取蛋糕共慶節日。

活動現場熱鬧非凡。（記者李雪／攝影）

活動直到下午6時落幕，仍有參與者戀戀不捨。即便攤位都已經撤離，園藝達人許希聖即興和太太跳起舞來，擔任當天DJ的音樂人Danny So，也開心為倆人伴唱起來，倆人連舞多首才在歡慶的氣氛裡曲終。