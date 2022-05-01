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南加乾旱惡化 部分地區用水減35%

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
南加部分地區每人每天生活用水限80加侖。（記者丁曙／攝影）
南加部分地區每人每天生活用水限80加侖。（記者丁曙／攝影）

加州大都會供水局（Metropolitan Water District of Southern California）將對約600萬居民實施迄今最嚴苛的限制措施，用水量削減35%，相當於每人每天只配給大約80加侖用水。目前，該供水局服務區的平均生活用水—包括住宅、商業和工業用水，每人每天125加侖。

水局官員們表示，這是在乾旱惡化的情況下，為健康和安全所需的配水數量，並且防止最早在9月之前全面禁止戶外澆水。

官員們說，將室外澆水減少到每週一天是實現節水目標的有效方法。 但是每人每天生活用水限於80加侖，對於普通加州人的日常生活意味著什麼？研究顯示，一次洗衣機耗水約21.2加侖，自來水使用 11.1 加侖，5分鐘淋浴水9 加侖，一次洗碗機循環消耗水5加侖，馬桶單次沖水使用 1.3 加侖。

加州水資源智囊團、太平洋研究所聯合創始人兼名譽主席格萊克（Peter Gleick）說，居民戶內用水，每日80加侖應該綽綽有餘。「如果不考慮景觀因素，我們可以在不改變生活行為的情況下，將室內用水量減少到每人每天35 加侖，只需要使用高效節能的家用電器。」

大都會供水局總經理 Adel Hagekhalil 說，「我們正在研究的大致數字是每人每天消耗約80加侖水。但這個數字不是任意的：依賴於從北加州輸送水的加州水項目（State Water Project），南加州社區在6月至12月之間，通常需要約38萬英畝呎（acre-feet）水量，一英畝呎水量大約覆蓋一個足球場一英尺深度。

嚴格限水也是無奈，因為今年下半年南加州的預計供水量要少得多，大約只能分配到25萬英畝呎（acre-feet）水量。面對水供應枯竭的風險，立即削減用水量有助於細水長流。大都會供水局總經理說，對於南加州地區，「我們需要延伸供水時間，因為此時我們無法獲得更多的水。」

根據新規定，該供水局將要求各地水供應商，在允許每位客戶每周一天的澆水時間，灑水器的運行時間不應超過 8 分鐘。據稱，僅此一項就可以節省大量水，因為室外澆水佔該地區住宅用水量的70%。

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