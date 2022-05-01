中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班結束為期三個月的熔斷後，中國民航局又提出了40%載客率的限流政策，很多人即使買到國外航司去中國的機票，也會擔心自己因為限流被「踢」下航班。目前美聯航、美國航空、達美航空公司都有座位限流管控，為了順利完成旅行，有些旅客計算出自己成功的機率，並通過升艙候補或付費選座等方法降低被踢下飛機的風險。

購買5月中旬回中國的林先生近日每天都生活在提心吊膽中，據說一般會在出發前一周公布是否被踢的消息，也有航空公司提前三、四天才公佈，所以他每天都在祈禱自己不會被踢。他還計算出自己被踢的機率大約13%，即使中標也不算最慘，因為他至少是在本地登機出發。那些提前一周來到出發地隔離做核酸的旅客，如果被踢會更慘，因為改簽就意味著要滯留更長的時間。

機票業者嚴先生表示，限流40%的上座率意味著什麼？以美聯航UA857為例，飛機定員是350人，如果只允許載客40%，那意味著只有140人能乘坐飛機。在此之前載客率維持在75%，一下子減少了122人。限流最可怕的是，通常航空公司會選擇從經濟艙開刀，所以坐經濟艙的旅客們危險係數比較高，只能祈禱自己不是被踢的那一個。

他說，目前航空公司「踢」人主要採取隨機模式，通常身體有殘疾的乘客不會被踢，18歲以下無成人陪伴少年，5-14歲購買了無成人陪伴服務的兒童都不會踢。其他也許會按照購票艙位、行程、旅客等級、是否為美聯航合作的公司計劃等綜合因素，決定要不要踢。但也會提前通知，較少出現在機場 踢人的狀況。如果因為超賣，在登機後應召下飛機的志願者，會給予豐厚的獎勵。像4月30日出發的UA857（舊金山 至上海）超售，現場給錢徵集志願者下機，曾有旅客拿到過1萬元代金券。

有旅客試圖用升艙候補或買付費選座降低被踢的概率，但有經驗的機票業者表示，根據４月的經驗，用升艙候補來減少被踢的方法，對美國航空和美聯航是無效的。不管是用錢或里程來升艙，或者有高級會員或者白金卡加持都不能改變結果。因為是隨機踢人，即使買付費選座也是一樣的結果。

中國民航局的限流40%的政策，不限於美國，對德國 、加拿大等航空公司都有類似政策。早在去年8月6日，中國民航局就對美國聯合航空公司UA857航班，提出了實施控制客座率的運行措施。當客人感染達到一定人數時，有的航班會被熔斷，有的航班會被減載。去年7月22日入境中國的UA857航班確診新冠肺炎旅客五例，該航班被限制以不高於40%的客座率運行四週。