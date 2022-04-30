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南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

本報記者／洛杉磯報導
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

因為嚴重乾旱和氣候變遷，南加州約600萬居民將從6月1日起，面臨空前嚴格的戶外澆水限制，一星期只能澆水一次。這個強制性規定涵蓋華人和亞裔人口比較集中的十多個社區和城市，當地居民必須有所準備。

受限水影響的亞裔社區有：亞凱迪亞（Arcadia）、羅斯密（Rosemead）、聖蓋博（San Gabriel）、天普市（Temple City）、南巴沙迪那（South Pasadena）、工業市（City of Industry）、哈仙達岡（Hacienda Heights）、杜瓦迪（Duarte）、芳塔那（Fontana）、艾爾蒙地（El Monte）、南艾爾蒙地（SouthEl Monte）、阿蘇薩（Azusa）、奇諾岡、和西柯汶納（West Covina）等。

此次受限水的地區，包括南加州的三大縣，洛杉磯縣（Los Angeles）、范杜拉（Ventura）和聖伯納汀諾（San Bernardino）縣的部分地區，但不覆蓋縣內所有社區。因為這些規則針對嚴重或完全依賴州供水項目的地區，官員們稱該供水項目存在乾涸的真正風險。

此強制性規定只會應用在主要依靠加州供水項目（State Water Project）供水的地區，因為這個北加州水源正在面臨乾涸的風險。而從科羅拉多河或其他水源獲得供水的地區暫時不受影響。

根據南加州大都會水務局(MWD)的說法，南加州有80來個城市或社區都依賴加州供水項目(State Water Project)的水源，因此將受到新限制的影響。受影響的供水機構包括：Calleguas 水區、Inland Empire公用事業機構、Las Virgenes水區、洛杉磯水電局、Three Valleys 水區和上聖蓋博水區。這些供水機構將自行決定如何最好地實施這些限制。MWD會跟進這些機構的進展，並可能對任何節約用水不力的機構開罰。

MWD總經理 Adel Hagekhalil 說，「現實情況是，這場乾旱使我們失去了可以滿足這些地區正常所需的供水」。「為了確保我們有足夠的水來滿足市民的健康和安全需求，這些社區的每個人都必須立即大幅減少用水量。」Hagekhalil 說，如果沒有即時和明顯的巨大改善，受影響社區很可能會在9月面臨全面的戶外澆水禁令。

加州 南加 亞裔

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