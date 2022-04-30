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加州超收稅額破紀錄達680億元 府會退稅別苗頭

編譯組／美聯社沙加緬度電
加州議會的民主黨人28日宣布，超收稅額將達680億元，因此將以退稅方式回饋鄉親。（美聯社）
加州議會的民主黨人28日宣布，超收稅額將達680億元，因此將以退稅方式回饋鄉親。（美聯社）

雖然新冠疫情對全美各地經濟都帶來重大傷害，但是加州卻是個異數，因為2022年至今，稅收已超額680億元。參議會民主黨團4月28日宣布此一破紀錄新高，並提出自己版本的80億元退稅方案，與州長紐森分庭抗禮的姿態明顯。

紐森在2020年宣布居家避疫令時，曾經預估歲收可能短缺540億元。但加州其後的表現卻大出所料，很大一部分是高所得者，在疫情期間收入不減反增，而且是暴增，導致加州稅收增加明顯。2021財年的超徵額度已經創下新高，達470億元；但2022財年的最新數據，還將再度刷新紀錄，至少有680億元，遠高於紐森1月時宣布財政預算草案時的預估290億元。

除了教育經費確定可由161億元增加至370億元，其他的變化則要等紐森5月15日公布完整預算草案才能確定，而且還要眾議會也點頭。不過，參議會民主黨團28日幾乎是以已經定案的態度，提出下一年度的財政規劃。

其中最大的爭議在於：紐森原本是想撥出90億元的超徵，退稅給加州車主，每人最多可領800元；但參議會的版本，卻是個人年收低於12萬5000元，家戶所得低於25萬元，每人都可拿到200元退稅款。

另一個爭點則是汽油稅。依照法規，今年7月1日燃料稅應該調漲，但是紐森先前表態，鑒於油價飆漲，今年應該凍漲，不過議會卻不願埋單，5月1日前非得表決的授權法案，至今仍然束之高閣，而且看來沒有機會重見天日。

再者是失業補助金。參議會民主黨團想要補貼熬過疫情的業者，員工250人以下者獲得一定免稅額，150人以下的業者獲得總額5億元的補貼，彌補員工休病假的損失。

最後，參議會的提案還打算大增加州預備金，達到歷史新高的431億元。另外，提案還包括大增遊民安置預算，比紐森版多了10億元，達30億元。雖然參議會共和黨團的打算更誇張，想增加到100億元，但因為席次不足，因此絕不可能過關。

紐森 加州 退稅

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