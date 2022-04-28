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乾旱惡化 9月可能禁戶外澆水

【洛杉磯訊】
一周一澆限水令，讓喜歡種花種草的民眾不知所措。（記者楊青／攝影）
一周一澆限水令，讓喜歡種花種草的民眾不知所措。（記者楊青／攝影）

在繼前一天批准限水令後，南加州地區的水批發商高層27日表示，南加州還可能需要採取更進一步更嚴格的附加限水令，來應付前所未有的乾旱。如果乾旱情況繼續惡化，完全取消不必要的戶外灌溉並非不可能，額外的限制最早可能在9月1日實施。超過配額的違規者將面臨每英畝供水高達2000元的罰款。

大都會水務局（MWD）26日通過從6月1日開始實施限水令，每周只允許一次戶外澆灌。 該機構指出，加州今年前三個月是有紀錄以來最乾燥的，儘管那是該州通常會收到近一半的降水。大都會水務局轄區包括洛杉磯、聖伯納汀諾和范杜拉縣約600萬人將受影響。

MWD表示，加州的水利項目通常提供南加州30% 的用水量，但由於乾旱，加州水利項目對南加州的供應量已降低到傳統需求的5%。

限水從6月1日生效，但MWD警告說，如果此舉不能帶來足夠的節水效果，額外限制是可能的，包括完全禁止「所有非必要的室外灌溉」。

根據MWD，澆水限制將至少影響Las Virgenes水區、洛杉磯水區、上聖蓋博谷水區、內陸帝國和Calleguas 水區和三谷（Three Valleys）水區的部分地區。

但並非所有這些水區的所有客戶都會受到影響。MWD於27日提供的地圖顯示，澆水限制最主要影響的部分地區包括聖蓋博谷和聖費南多山谷，尤其是Woodland Hills、Canoga Park和Calabasas，以及洛杉磯市及沿海地區及好萊塢部分地區。

據MWD稱，6月1日開始的限水令允許客戶選擇澆水日期，但避免受到罰款的規則是，使用的總體水量低於預定限制。

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