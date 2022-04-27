史無前例 南加600萬戶嚴控室外用水 1周1天

南加大都會水務局26日發布史無前例的限水令，6月1日起每戶每周只限一天能在戶外用水。（大都會水務局網站）

南加大 都會水務局(MWD)26日緊急決議，將對洛杉磯縣北部、范杜拉、聖伯納汀諾等六縣的室外用水，展開史無前例的嚴格限水，600萬用戶一周只有一天能在戶外用水，不過違規罰款只針對26個供水機構，與個人用戶無關。

南加六縣用水多靠北水南運的「加州 供水計畫」（State Water Project），由於加州供水嚴重短缺，因此南加大都會 水務局才會針對部分地區實施超嚴格的限水令。大都會水務局的用戶總計1900萬戶，受到影響的600萬戶絕大多數都非常仰賴加州供水計畫。

戶外限水令計畫6月1日生效，受管制的區域內，居民戶外用水只限每周一天，而且僅限必要用水。供水機構如果不能管制民眾用水，或將每月用水量控制在南加大都會水務局要求的額度內，就會被大都會水務局處以重罰。

南加大都會水務局總經理哈格海利爾（Adel Hagekhalil）指出，南加的旱情前所未見，因此必須嚴格限水，因為來自加州供水計畫的水量嚴重不足，因此已經無法滿足部分地區的需求了。加州供水計畫主要是從沙加緬度河與聖荷昆河三角洲取水，供應南加用水，但今年初開始已經將供水量減為需求量的5%。