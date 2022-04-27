有吃有住有聊天 上海方艙新冠患者 轉陰也「躺平」不走

上海方艙醫院患者，有吃有住有聊天，躺平玩手機，轉陰不肯走。（讀者提供）

上海封城抗疫，核酸檢測 陽性患者送方艙醫院隔離，小區封控居民再作核酸檢測。本來，陽性者送入方艙醫院帶有強制性，多數人並不願意但也別無選擇。隔離數日數十天後，患者轉陰可以出艙回家，未料一些年輕人賴著不走，有吃有住直接躺平，演變為「請神不易送神更難」的新常態。

影音來源：讀者提供╱記者丁曙後製

聖蓋博市居民張先生，最近收到一則介紹上海方艙醫院的視頻，幾個青年男女躺平床上，人手一支手機玩得淡定。有一個畫外音依次詢問他們，「核酸檢測陰性，可以出院了？」但受訪者皆表示，「我不想出院」、「我還沒有完全好」、「我還在咳嗽」、「還是這裡舒服」⋯⋯，視頻中詢問者多次吐出一句「册那」，這是上海方言，類似「我靠」等口頭禪。

上海方艙醫院患者，有吃有住有聊天，躺平玩手機，轉陰不肯走。（讀者提供）

今年3月底以來，上海以黃浦江為界對新舊城區依次管控，實施全市規模的核酸檢測，陽性反應者被送至方艙醫院，有些人幾乎沒有準備，被強行送去集中隔離。按照「應轉盡轉」的防疫 政策，上海市組建了市、區兩級方艙醫院，市級層面建立了六個方艙基地，其中，由上海會展中心改造的方艙醫院可容納5萬多張床位，接收輕型患者和無症狀感染者，規模最大。

起初，一些洛杉磯華人 很牽掛住進方艙的上海親友，特別是年長父母行動不便。然而，最近情況有些變化，有華人接到上海朋友的微信，說方艙醫院現在遭遇到的最大煩惱，不是拉患者住院隔離或「醫學觀察」，而是一部分已經檢測轉陰的年輕人不願意出院，因為這裡有吃有住有聊天，回家還要獨自面對高物價搶菜，小區隔離不能出門很無聊，想想還是住方艙醫院好。

張先生說，原先看到風靡網路的熱詞「躺平」不解，年輕人選擇「躺平」，維持最低生存標準，拒絕打工賺錢，等於自暴自棄。可是按照當下上海社區防疫標準，如果所在樓棟有陽性確診者，意味著整棟樓的居民都被列為密切接觸者，只能下樓領物資，不能到小區活動。這還不算，在上海疫情封控期間，物價高得離譜，普通市民和務工人員收入銳減，同時生活物資短缺，每天還要為搶菜焦慮。看來，年輕人頼在方艙醫院不失為一種生存之道。

蒙特利公園市居民梁先生，近日接到上海來電，他的老爸核酸檢測陽性需要隔離，可是老媽已經失智，平時飲食起居都由老爸照顧，如果老爸被帶入方艙隔離，老媽生活就會陷入危機。早先他家請了一位鐘點工阿姨，每天上門半天打理家務，但現在她也被隔離了。於是，梁先生打電話找到居委會說明原因，居委會也很通融，同意讓兩老一起住進隔離酒店，吃喝有保障，但費用自負。梁先生一口答應，千恩萬謝。