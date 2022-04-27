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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

疫後缺工+通膨…南加華人餐廳想脫手 出讓半年沒人接手

記者邵敏／洛杉磯報導
經營十多年的老餐廳，在市場上賣了半年，始終沒有人接手。此為示意圖。（Unsplash.com）
經營十多年的老餐廳，在市場上賣了半年，始終沒有人接手。此為示意圖。（Unsplash.com）

經歷了疫情衝擊的一些華人餐廳，並沒有迎來餐飲業報復性消費的春天。不少業主表示，物價漲、人工貴等各種現實問題，讓他們的餐廳舉步維艱，更有經營了十多年的南加華人老餐廳，在面臨虧本的情況下準備出讓，但沒想到在市場上賣了半年，始終沒有人願意接手。

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）居民陳先生，在洛杉磯市擁有一家中餐廳，半年前，他就將這家已經營十多年的餐廳放到市場上轉讓，但至今無人問津。陳先生無奈地說，「我們的餐廳很難再生存下去，一直都在虧錢，虧了一年多，我就看到銀行帳戶的數字沒有上漲，不知道錢都去哪了。」

後疫情時代加州全面開放後，到餐廳吃飯的人開始逐漸恢復，生意雖好轉，但一個嚴峻的問題撲面而來，通貨膨脹導致物價瘋漲，直接影響餐廳的經營成本。陳先生說，「供貨商把價格漲得非常離譜，漲得我都不想看了，肉類漲得最厲害。」他表示一年前，餐廳批發的雞翅一箱三、四十元，當時最便宜時一磅不到一元，但現在高達100多元一箱，直接翻了幾倍。除了肉類，食用油也翻倍漲價，「一年前一桶食用油19元，現在最高要四、五十元，漲了不止一倍多。」

最讓陳先生頭疼的是，近一年很難招到員工，很少有人願意到餐廳工作，「我們真的很慘，一直在漲工資，提高時薪，甚至給員工付現金，但還是沒有人願意做。」陳先生的餐廳以前是八名員工，目前只有五名，「有些新人到餐廳做了一天就不願做了，說實話，到了後面我都不想招人了，不願再繼續做下去。」

對於人工嚴重短缺的問題，採訪中，陳先生向記者抱怨，並希望通過媒體發出自己的聲音，他認為政府如果能夠打開工作移民這扇大門，很多困境都會改善，「如果工作移民的人不斷進來，勞動力就會很快得到解決，其他困難也會隨之改善，我們最主要的就是人工缺少，沒有人競爭，所以大家都不願工作。」

「物價貴，人工貴，什麼都貴。」陳先生悲觀地說，如今經營餐廳的很多朋友都面臨同樣困境，「我認識很多餐廳老闆，他們的店在洛杉磯市華埠（Chinatown)一帶，不少人現在不想做，想把餐廳賣出去，因為實在做不下去。」但很多人就像陳先生一樣，餐廳放到市場賣了半年，卻至今沒有人願意接手。

陳先生感慨道，人們以後想在洛杉磯吃到好的中餐的機會會越來越少，因為燒菜的大師傅老了退休了，後繼無人，「就像我兒子這一代，他們都不願意做餐廳，只有新的工作移民進到美國市場，餐飲業才有希望，否則大家很快都沒有好東西吃了。」

相關媒體報導指出，自疫情趨緩、經濟復甦以來，就業市場的需求大增，目前全美約有200萬個職缺找不到人。專家認為，這與疫情期間美國移民人數減少等因素有關。數據顯示，2020年進入美國的移民人數已下降到2016年的一半，2021的移民人數更是降至2016年的四分之一。

移民 疫情 洛杉磯

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