南加最貴的縣 橙縣房價中位數躍居102萬

這棟橙縣芳泉谷市的1747平方呎住宅，開價132.5萬元。(Redfin網頁)

南加州 房價究竟有多貴？橙縣3月房屋中位數邁入新的里程碑，已達102萬元，成為南加州第一個達到三位數的縣。

洛杉磯時報報導，根據DQNews研究人員最新發佈數據顯示，橙縣新房、現有房屋、康斗（Condos）和聯排屋（townhouse）銷售價格中位數，從2月的98萬5000元，上漲至3月的102萬元，與前一年相比上漲22%。

新冠肺炎疫情間，百萬元以上的住宅在南加州迅速增加，洛杉磯縣3月分房價中位數上升至84萬元，比前一年同期上漲12%。

然與此同時，這些地區缺乏經濟適用房的人們，卻變得相當艱困，有的人無家可歸，有人離開加州尋找負擔得起的住房。

根據加州公共政策研究所近期調查顯示，64%加州成年人認為負擔住房是一大問題，超過半數成年人擔心自己沒有足夠的財力支付房租或房貸。

造成房屋中位數達百萬元原因，包括嚴重的住房短缺，市場供不應求，投資者購買更多房屋進行翻修再出售，此情況約占南加州房屋銷售的四分之一。疫情期間貸款利率 降至3%以下，股市繁榮，民眾收入增加，也是造成房價飆漲另一因素。

若貸款者支付20%頭期款，那他們年薪至少需有15萬元，才可能獲得100萬元房屋貸款。

根據「燈塔經濟」（Beacon Economics）對美國人口普查數據分析，在擁有高薪技術、醫療保健和金融工作的橙縣，2020年家庭收入中位數為9萬4441元，近30%家庭收入至少為15萬元。

早在2006年第二季，橙縣獨立屋房價中位數即為70萬元，根據加州房地產經紀人協會（California Assn. of Realtors）統計，當時該縣只有10%家庭負擔得起住房。至2021年第四季，獨立屋住宅中位數已超過百萬元，17%橙縣家庭負擔得起。

20多年的房價上漲，意味許多房主坐擁大量資產，即使收入並未增加，也能靠售房獲利。

Seven Gables地產經紀菲利克斯（Debbie Felix）說，許多父母還替成年子女支付頭期款。她說，幾年前芳泉谷（Fountain Valley）一套三房屋售價90萬元，現在這種「入門級住宅」售價超過百萬元見怪不怪。她正準備以115萬元，在該市掛牌出售一套1633平方呎的三房獨立屋。

然而，貸款利率迅速上升，房屋比幾個月前更難買到。DQNews的3月份數據代表已完成銷售的房屋，這表示買家2月分已完成利率貸款，儘管當時利率已開始上揚，但仍比現在低1%以上。

根據房地美公司，上周30年期固定抵押貸款平均利率達5.11%，高於2月初的3.55%，2021年11月時還低於3%。

假設買家以首付20%購買100萬元房屋，利率若為3.55%，2月初平均每月支付4840元。若按5.11%計算，每月還款增至5574元，增加743元。多位房地產專家稱，由於貸款成本高，預計市場將以較小幅度上揚。

但分析師卻預估房價不會下跌，原因是；居民收入增加、住宅庫存量低、房主不願以低於鄰居的交易價格出售。