我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

南加最貴的縣 橙縣房價中位數躍居102萬

編譯組／綜合報導
這棟橙縣芳泉谷市的1747平方呎住宅，開價132.5萬元。(Redfin網頁)
這棟橙縣芳泉谷市的1747平方呎住宅，開價132.5萬元。(Redfin網頁)

加州房價究竟有多貴？橙縣3月房屋中位數邁入新的里程碑，已達102萬元，成為南加州第一個達到三位數的縣。

洛杉磯時報報導，根據DQNews研究人員最新發佈數據顯示，橙縣新房、現有房屋、康斗（Condos）和聯排屋（townhouse）銷售價格中位數，從2月的98萬5000元，上漲至3月的102萬元，與前一年相比上漲22%。

新冠肺炎疫情間，百萬元以上的住宅在南加州迅速增加，洛杉磯縣3月分房價中位數上升至84萬元，比前一年同期上漲12%。

然與此同時，這些地區缺乏經濟適用房的人們，卻變得相當艱困，有的人無家可歸，有人離開加州尋找負擔得起的住房。

根據加州公共政策研究所近期調查顯示，64%加州成年人認為負擔住房是一大問題，超過半數成年人擔心自己沒有足夠的財力支付房租或房貸。

造成房屋中位數達百萬元原因，包括嚴重的住房短缺，市場供不應求，投資者購買更多房屋進行翻修再出售，此情況約占南加州房屋銷售的四分之一。疫情期間貸款利率降至3%以下，股市繁榮，民眾收入增加，也是造成房價飆漲另一因素。

若貸款者支付20%頭期款，那他們年薪至少需有15萬元，才可能獲得100萬元房屋貸款。

根據「燈塔經濟」（Beacon Economics）對美國人口普查數據分析，在擁有高薪技術、醫療保健和金融工作的橙縣，2020年家庭收入中位數為9萬4441元，近30%家庭收入至少為15萬元。

早在2006年第二季，橙縣獨立屋房價中位數即為70萬元，根據加州房地產經紀人協會（California Assn. of Realtors）統計，當時該縣只有10%家庭負擔得起住房。至2021年第四季，獨立屋住宅中位數已超過百萬元，17%橙縣家庭負擔得起。

20多年的房價上漲，意味許多房主坐擁大量資產，即使收入並未增加，也能靠售房獲利。

Seven Gables地產經紀菲利克斯（Debbie Felix）說，許多父母還替成年子女支付頭期款。她說，幾年前芳泉谷（Fountain Valley）一套三房屋售價90萬元，現在這種「入門級住宅」售價超過百萬元見怪不怪。她正準備以115萬元，在該市掛牌出售一套1633平方呎的三房獨立屋。

然而，貸款利率迅速上升，房屋比幾個月前更難買到。DQNews的3月份數據代表已完成銷售的房屋，這表示買家2月分已完成利率貸款，儘管當時利率已開始上揚，但仍比現在低1%以上。

根據房地美公司，上周30年期固定抵押貸款平均利率達5.11%，高於2月初的3.55%，2021年11月時還低於3%。

假設買家以首付20%購買100萬元房屋，利率若為3.55%，2月初平均每月支付4840元。若按5.11%計算，每月還款增至5574元，增加743元。多位房地產專家稱，由於貸款成本高，預計市場將以較小幅度上揚。

但分析師卻預估房價不會下跌，原因是；居民收入增加、住宅庫存量低、房主不願以低於鄰居的交易價格出售。

加州 貸款 利率

上一則

洛縣華婦與晚輩不和 寧出走當無薪保母

下一則

促北京親友囤物資 海華遭嗆「被境外勢力洗腦」拉黑

延伸閱讀

南加男子因不滿性別解釋 威脅韋氏辭典 被捕遭控

南加男子因不滿性別解釋 威脅韋氏辭典 被捕遭控
加州貧富差距持續擴大 百萬富豪占39%稅收 多來自股市暴利

加州貧富差距持續擴大 百萬富豪占39%稅收 多來自股市暴利
洛城新語╱陳仁宜是誰、加州主計長誰來當？

洛城新語╱陳仁宜是誰、加州主計長誰來當？
共和黨選情低迷 陳仁宜角逐加州主計長是唯一希望

共和黨選情低迷 陳仁宜角逐加州主計長是唯一希望
爾灣警局打擊犯罪 無人機、熱感應儀幫大忙

爾灣警局打擊犯罪 無人機、熱感應儀幫大忙
萬物皆漲+經費短缺 加州食物銀行告急

萬物皆漲+經費短缺 加州食物銀行告急

熱門新聞

亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死