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「每17人就1部」 比佛利山布滿天眼 阻犯罪？侵隱私？

編譯組／綜合報導
比佛利山名店街上，隨處可見設在建物牆上的監控攝影機。（谷歌地圖）
比佛利山名店街上，隨處可見設在建物牆上的監控攝影機。（谷歌地圖）

南加州街頭監控攝影機最多的城市在哪裡，答案是有許多名流富豪居住，並以高檔名店街聞名全球的比佛利山（Beverly Hills）。但街道上布滿「天眼」監控，究竟可確保民眾安全或觸犯隱私，成了各界關注焦點。

近年來，洛杉磯地區持續建立監控攝影網。目前比佛利山約有2000個閉路攝影鏡頭，幾乎每17位居民就有一部，涵蓋許多十字路口，用於拍攝駕駛人闖紅燈照片，還有無人機、數十種可讀取車牌的自動偵測設備，可從執法資料庫中查詢為註冊車主檔案與被盜車輛等。

比佛利山綿密的監控網還沒完成。市議會在2020年8月會議上，助理市政經理柯菲（Nancy Hunt-Coffey）提出一項五年計畫，耗資1400萬元新購900部監控攝影機，與50個平板掃描儀，達成「天眼無所不在」最終目標。市府官員認為，這些監控攝影不會對守法者構成威脅，但能威懾潛在犯罪分子。

這些監控攝影機，有些在城市街頭上清晰可見，許多裝在黑色球體，固定在紅綠燈桿或停車場上，一些則裝飾在精品店側面，或住宅區電線桿上俯視。

但該市的計畫，令民權主義者和其他警察批評者不安，認為在街道、公園和其他地方全面監控，是侵犯隱私。近年來，比佛利山警局因涉嫌針對非裔和西裔逮捕和刑事指控，受到抨擊，人們不相信警察會以公正方式使用監控攝影內容。

密西根大學科學、技術和公共政策計畫主任Shobita Parthasarathy說，監控攝影是否對犯罪有直接影響證據參差不齊。根據2016年幾項研究，監控攝影與打擊犯罪工具結合使用時最有效，但並未證明監控攝影本身可減少暴力犯罪。

根據該市議會紀錄，自2005年以來該市一直增加監控攝影機，2018年市議會將監控範圍擴大到住宅區。2020年8月，市府決定花200萬元，在全市安裝額外200部監控攝影鏡頭。

做出該決定的時機，「恰好」出現在非裔佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察殺害，許多團體進行示威遊行，抗議警察濫用職權的警民關係緊張的敏感時刻。批評人士認為，抗議活動後增加監控攝影的決定，是近一步提高該市鎮壓此類異議的能力。

近年來，種族和財富緊張局勢一直在比佛利山發酵，當地78%為白人，2020年家庭收入中位數為10萬1241元。

該市警局局長斯坦布魯克（Mark Stainbroook）說，自去年底上任來，這些監控攝像幫助解決數十起犯罪案，包括去年12月搶劫案謀殺知名音樂家妻子阿凡特（Jacqueline Avant）案，警方使用監控攝影拼湊嫌犯行蹤。他認為，在該市考慮進一步擴大監控範圍前，應將現有的監控攝影鏡頭，重新部署到犯罪率更高區域。

然而在本月市議會上，斯坦布魯克提出建立情報中心想法，私人保安承包商可實時監控來自攝影機、無人機和自動車牌讀取器訊息。

然而比佛利山犯罪率相對少，此舉不禁讓人質疑，那麼多監控攝影是否矯枉過正。

比佛利山監控攝影無所不在，市府計畫增加數百部。圖中可看見，著名的Rodeo Dr...
比佛利山監控攝影無所不在，市府計畫增加數百部。圖中可看見，著名的Rodeo Dr上，路燈桿上方有兩部攝影機。（谷歌地圖）

攝影 比佛利山 警察

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