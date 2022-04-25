洛縣遊民疫情爆發後死亡激增 主因不是染疫
洛杉磯公共衛生局公布最新調查顯示，在新冠肺炎疫情爆發第一年，洛縣有近2000名無家可歸者死亡，比前一年增加55%，主要原因歸咎於藥物過量，而非疫情。
調查顯示，病毒本身並非加州無家可歸者死因的罪魁禍首。然在為防止病毒傳播而大幅減少服務後，確實影響這類族群的心理健康和藥物濫用治療。2020年4月1日至2021年3月31日，洛縣有1988名無家可歸者死亡，高於前一年同期的1271人。
在這兩年間，藥物過量是導致死亡主要原因，在疫情第一年增加78%。疫情爆發前一年，洛縣衛生局報告402起致命藥物過量案件。疫情爆發後的一年裡，此一數字幾乎翻了一番，達715件。其中，無家可歸年輕人、西裔和非裔，使致命藥物過量死亡人數增加。
報告還指出，疫情流行第一年，冠心病（coronary heart disease）是這個族群第二大死因，有309人死亡，比前一年增加30%。而真正死於與新冠肺炎相關者為179人。
這分報告反映了真正的緊急狀態。第一選區洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）說，「在公民社會中，我們對無家可歸者死亡報告，感到極度不安。」
另一分由舊金山加大和舊金山衛生局於上月發布舊金山無家可歸者死亡研究報告，也顯示類似結論。2020年3月至2021年3月間，舊金山有331名無家可歸者死亡，是過去的兩倍，主要原因也是藥物過量。
洛市是遊民巷（Skid Row）社區所在地，該社區因貧困和吸毒而惡名昭彰，洛杉磯無家可歸者曾經很大程度上受到限制。如今，成堆的帳篷、硬紙板庇護所、破舊的房車和臨時的膠合板結構，已成為這個全美第二大人口城市常見景象。
全國各城市和州，都在努力應對愈來愈多無家可歸者與他們心理健康危機。根據美國住宅城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）2020年無家可歸人口統計，加州有全國最大的無家可歸人口，估計約16萬1000人，近四分之一有嚴重精神疾病。
相關單位稱，由於芬太尼（fentanyl）流行，疫情可能加劇原本已日益嚴重藥物過量的問題。甲基笨丙胺（Methamphetamine）與大多數死亡有關，占75%，與前一年大致相同。但報告稱，因芬太尼過量相關的死亡率，疫情中幾乎翻了一番，達45%。
洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，疫情大流行對無家可歸者影響，顯然已超出病毒本身帶來的直接影響，「疫情加劇已經給這些弱勢群體帶來負擔的壓力源。」
上一則
亞裔婦女參政聯盟 支持4人競選加州公職
下一則
FB留言