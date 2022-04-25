洛縣遊民疫情爆發後死亡激增 主因不是染疫

最新報告顯示，洛杉磯無家可歸者在新冠肺炎爆發第一年死亡人數激增，主要原因是藥物過量。圖為洛市警局正在調查一宗遊民在街頭死亡案（美聯社）

洛杉磯公共衛生局公布最新調查顯示，在新冠肺炎疫情 爆發第一年，洛縣 有近2000名無家可歸者死亡，比前一年增加55%，主要原因歸咎於藥物過量，而非疫情。

調查顯示，病毒本身並非加州無家可歸者死因的罪魁禍首。然在為防止病毒傳播而大幅減少服務後，確實影響這類族群的心理健康和藥物濫用治療。2020年4月1日至2021年3月31日，洛縣有1988名無家可歸者死亡，高於前一年同期的1271人。

在這兩年間，藥物過量是導致死亡主要原因，在疫情第一年增加78%。疫情爆發前一年，洛縣衛生局報告402起致命藥物過量案件。疫情爆發後的一年裡，此一數字幾乎翻了一番，達715件。其中，無家可歸年輕人、西裔和非裔，使致命藥物過量死亡人數增加。

報告還指出，疫情流行第一年，冠心病（coronary heart disease）是這個族群第二大死因，有309人死亡，比前一年增加30%。而真正死於與新冠肺炎相關者為179人。

這分報告反映了真正的緊急狀態。第一選區洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）說，「在公民社會中，我們對無家可歸者死亡報告，感到極度不安。」

另一分由舊金山 加大和舊金山衛生局於上月發布舊金山無家可歸者死亡研究報告，也顯示類似結論。2020年3月至2021年3月間，舊金山有331名無家可歸者死亡，是過去的兩倍，主要原因也是藥物過量。

洛市是遊民巷（Skid Row）社區所在地，該社區因貧困和吸毒而惡名昭彰，洛杉磯無家可歸者曾經很大程度上受到限制。如今，成堆的帳篷、硬紙板庇護所、破舊的房車和臨時的膠合板結構，已成為這個全美第二大人口城市常見景象。

全國各城市和州，都在努力應對愈來愈多無家可歸者與他們心理健康危機。根據美國住宅城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）2020年無家可歸人口統計，加州有全國最大的無家可歸人口，估計約16萬1000人，近四分之一有嚴重精神疾病。

相關單位稱，由於芬太尼（fentanyl）流行，疫情可能加劇原本已日益嚴重藥物過量的問題。甲基笨丙胺（Methamphetamine）與大多數死亡有關，占75%，與前一年大致相同。但報告稱，因芬太尼過量相關的死亡率，疫情中幾乎翻了一番，達45%。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，疫情大流行對無家可歸者影響，顯然已超出病毒本身帶來的直接影響，「疫情加劇已經給這些弱勢群體帶來負擔的壓力源。」