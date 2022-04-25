加州貧富差距持續擴大 百萬富豪占39%稅收 多來自股市暴利

加州貧富差距有多大？0.5%的人繳了39%的稅（美聯社）

加州 今年稅收大幅超收，因為加州的富豪荷包滿滿，而非中產階級收入增加，年收入超過500萬元的加州人達到1萬0344人，這顯示加州的貧富差距，令人不安地繼續擴大。

更值得警愓的是，加州富豪收入暴增，來自2021年股市投資 和股利飆升，如果2022年的股市如目前般的慘況，明年加州有可出現財務危機。

報稅 季來臨，洛杉磯時報專欄指出，當州長與議會摩拳擦掌準備拆帳時，不妨看看加州的稅賦來源，順便一窺加州的貧富差距有多大。

加州個人所得稅應繳人約為1750萬名。根據2019財年報稅紀錄，9萬6322人的個人收入超過100萬元，這些人的應繳稅額達到353億元，占900億元個人所得稅總額的39%以上。9萬6322人看起來很多，但其實只占加州納稅人的0.5%。

其他的99.5%呢？1360萬人的應稅所得在10萬元以內，占納稅人的77%以上；其中三分之二的年收低於10萬元，過半的年收低於5萬元。別忘了還有所得低到不需要課稅的人，根據加州公共政策研究所（PPIC）2019年的調查，加州有600多萬人在貧窮線下。

細分這9萬6322名百萬富翁，1萬0344人年收超過500萬元，應繳稅額為190億元，也就是總稅額的21%。如果將門檻放低到年收50萬元，人數占納稅人的17%，但卻繳了464億元的稅，超過總額的半數。

洛時指出，加州的累進稅制本來就代表著，賺得越多、稅得越多，而且這群少數近年還越來越多，因此對加州稅賦的貢獻度越來越大。他們的應稅所得高達3000億元，占加州總額的五分之一強；但是薪資所得卻只占加州的9%，利息所得占42%，股利更達45%。這代表了他們的高所得來自投資，而非薪資。