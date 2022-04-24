25日兌獎到期 派里斯商店中彩220萬者 快來領獎

「別跟財神爺擦身而過！」加州 彩券局官員急尋去年10月在派里斯（Perris）購買勁球 彩券持有者，該彩券開出220萬元大獎，兌獎期限於25日到期。

這張勁球彩券於去年10月27日，在派里斯19470 Brown Street 的Circle K售出，在當晚六個中獎號碼中對了五組號碼（3-26-51-35-6），只少紅色勁球號17。

加州彩券局官員於記者會上表示，對中五個號碼的勁球中獎者，有180天時間領獎，若在25日前沒有人出面領獎，這220萬元獎金將改為支持加州公立學校。

官員們稱，自1985年開始銷售彩券以來，已出現10億元無人認領的獎金。

若居民認為自己中獎，需填寫加州彩券申請表（California Lottery Claim），該表可上網下載，或至加州九個地區辦公室與加州任何彩券零售商 處拿到。

中獎者可在任何地區辦事處提交簽名的申請表與彩券，或將相關文件郵寄至加州彩券局（California Lottery），730 North 10th Street Sacramento, CA 95811。

若中獎者需額外協助，可電郵加州彩券局客服中心[email protected]，或於上午8時至下午5時致電1-800-Lottery。