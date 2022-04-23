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南加各縣 3月房價飆漲 洛縣年增13% 橙縣更漲27%

編譯組／綜合報導
洛縣房價大漲，橙縣漲勢更凶。（FOX）
洛縣房價大漲，橙縣漲勢更凶。（FOX）

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）最新報告顯示，南加各縣3月房價均漲，其中洛杉磯縣賣價年增13.3%，橙縣更達27.3%。

洛杉磯都會區的獨棟屋中位價3月達77萬元，高於2月的72萬5000元，也高於2021年3月的68萬元，年增13.2%。洛縣平均中位價3月為78萬1050元，高於2月的77萬3490元，也高於去年同期的68萬9,440元，年增13.3%。

橙縣中位價3月落在130萬5000元，高於2月的126萬元，也高於去年3月的102萬5000元，年增幅達27.3%。待售天數則變化不大。洛縣都會區為9天；洛縣平均為8天；橙縣6天。

聖地牙哥縣的中位價3月來到95萬元，高於2月的88萬8000元，也高於去年3月的80萬元。河濱縣3月的中位價為62萬元，高於2月的60萬5030元，也高於去年3月的53萬5000元。

房地產協會指出，整個加州來看，房屋價格都在上漲，3月的中位價84萬9000元改寫歷史紀錄。協會同時研判，聯準會（Fed）升息的效應要到下半年才會浮現，且買氣依然強勁，是房價續漲的主因。

加州最搶手的區域仍是北加灣區，聖馬刁縣3月中位價為228萬元，舊金山縣同期為206萬元，聖塔克拉拉縣為195萬元，馬連縣為173萬元。

另外，加州3月間呈現量縮價升的趨勢。當月的成交數為42萬6970間，雖比2月多了5%，但卻比去年3月少了4.4%。3月成交量已是連續九年下跌，不過今年是跌幅最小的一年。但是3月中位價84萬9080元，高於2月10.1%，也高於去年同期11.9%，主因是百萬豪宅成交量大增，占總數的32.9%。

加州 洛縣 橙縣

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