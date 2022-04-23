南加加22日凌晨突降甘霖 雨季恐畫下休止符

洛杉磯22日凌晨大雨恐是本季最後一場。(洛杉磯縣公共工程局臉書)

南加部分地區21日深夜至22日凌晨突然降下大雨，部分山區更降下瑞雪，雖然為旱象帶來些許舒緩，但氣象專家認為，這場雨很可能也是加州 雨季的最後一場雨，未來數周都會處於乾熱的聖塔安那焚風之下。

低氣壓在21日午夜到達洛杉磯一帶，部分地區降下大雨，包括Highland Park附近I-110公路上的積水，以及阿罕布拉 市(Alhambra)一間Target店家部分屋頂坍塌。聖蓋博谷與沿海一帶都發布了積水警示，直到22日凌晨3時15分才取消。

雖然部分地區雨勢凶猛，但整體降雨量並不如預期。國家氣象局（NWS）指出，平均降水不到1吋，巴沙迪那0.88吋，洛杉磯市中心0.33吋，洛杉磯國際機場 0.23吋。

氣象局專家Mike Wofford表示，這場雨恐怕是雨季的休止符，這個周末開始就是又乾又熱的天氣了，未來幾周將開始進入聖塔安那焚風季，接下來幾周的降雨機率極低。他說，乾熱天氣一直會延續到5月，5月顯著降雨的機率也不高。

雖然如此，聖伯納汀諾山區依然受益於這波水氣，Big Bear與Running Springs等地都降下大雪。但是22日午後氣溫就會開始回升，從原本的60多度攀升到周末的80至90度，25日的氣溫還可能破紀錄地高。

北加本周同樣也水氣豐沛，喀斯喀特山脈南部和塞拉內華達山脈北部都降下大雪，Rancho Calaveras、Valley Springs與San Andreas21日更發布龍捲風警示。優勝美地（Yosemite）至塞拉內華達山脈峰頂的冰風暴警示延續到22日上午11時，積雪可能達18吋，這對積雪明顯低於標準的山區來說也是一道喜訊。