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加州職場疫情安全規定 再延到年底

美聯社╱沙加緬度電
當局宣布，包括強制性薪資在內的加州職場疫情安全規定將延長實施到年底。（美聯社）
當局宣布，包括強制性薪資在內的加州職場疫情安全規定將延長實施到年底。（美聯社）

繼包括強制性薪資在內的加州職場疫情安全規定恢復實施、並延長到今年9月後，當局21日再度宣布將這項規定的有效期延長到年底。

加州職場疫情安全規定本應在今年5月初到期，職場安全與衛生標準委員會（California Occupational Safety and Health Standards Board，簡稱Cal/OSHA）更新規定的決定，使勞資雙方再次產生衝突。

Cal/OSHA主席湯姆斯（David Thomas）說：「我不認為疫情已經結束，再過一、兩周病例就會再度激增。這是我們擁有的最佳保護措施。」

儘管衛生官員近來不斷放寬公眾口罩令、隔離規定和其他要求，勞工維權人士仍不斷遊說Cal/OSHA繼續提供勞工特殊保護。Cal/OSHA委員史塔克（Laura Stock）呼應了他們的請求。史塔克表示，不像公眾可以選擇自己的感染風險容忍度，職場勞工沒有選擇的餘地。

投下唯一反對票的委員會資方代表克勞馥（Kate Crawford）表示，規定只會造成混淆。加州商會（California Chamber of Commerce）的莫曲（Rob Moutrie）表示，繼續提供這種「排他性薪資」（exclusion pay）給感染新冠必須在家隔離的勞工，不但成本昂貴，也讓人困惑，尤其是立法會最近通過了新冠有薪病假。

Cal/OSHA的職場疫情規定適用於加州幾乎所有職場，包括辦公室、工廠和零售企業，而加州新冠有薪病假僅適用於員工人數超過25人的企業。莫曲表示，小商業要履行Cal/OSHA的規定特別困難。

Omicron亞型病毒株BA.2目前已成為加州最主要傳播的新冠病毒，它帶來可能出現新一波病例激增的威脅。

儘管加州新冠住院病人人數目前仍在低點，但自3月下旬以來，加州每日新增病例增加了三分之一，檢測陽性率也上升了一倍。但是，加州疫情模式預測，新冠住院人數下個月的住院人數將從現在的少於1000人增加到1400人，加護病房病人人數5月初也會開始攀升。

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