濫用殘障法勒索亞裔小商家 一律師所被起訴

洛縣檢察長賈斯康（中）宣布起訴Potter Handy律師事務所惡意欺詐移民小企業。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascon）20日召開亞裔媒體新聞會，宣布已聯合舊金山 檢察長起訴Potter Handy LLP律師事務所，以加州移民 小企業為目標，在疫情期間違反《美國殘障法案》（American Disability Act，ADA）為名，提起數千起欺詐訴訟案，迫使部分商家用現金和解，詐取巨額賠款。

賈斯康指出，位於聖地牙哥（San Diego）的Potter Handy律師事務所，針對移民小企業不了解美國法律，或無法負擔聘請律師出庭應付訴訟的費用，濫告上千家小企業索取賠償金。濫用殘障法不僅會傷害企業主，還會傷害受到該法律保護的人們。該律師樓詐欺弱勢企業、傷害移民社區、勒索和解金的行為，是法律所不允許的。因此，洛杉磯縣地檢署和舊金山地檢署4月11日對該律師事務所提起訴訟。

洛縣地檢署消費者保護處主任檢察官Hoon Chun承辦此案，他介紹Potter Handy律師所刻意針對弱勢企業，以疫情期間違反《美國殘障法案》為名，向聯邦法院提起欺詐性訴訟，向被告商家勒索和解金。

他舉例說，Potter Handy律師事務所的一名連環訴訟人，名下有「800 多起聯邦案件」，另一名則有1700 起。自 2019 年12月以來，一名訴訟人已經解決了「500 多起」聯邦訴訟案。每起訴訟案平均和解金1萬元，該律師事務所不到三年，已從這些業務中提取了大約 500萬元佣金。洛杉磯和舊金山兩地檢方希望通過這次公訴，阻止Potter Handy律師所提起類似訴訟案，並且能強制該事務所，退還向小企業索取的和解金。

據舊金山地檢署發布的新聞稿，舊金山檢察長 Chesa Boudin 表示，他的辦公室去年收到針對數百家小企業的欺詐訴訟的報告，展開了廣泛調查。當地一家華資洪記麵館業主Amanda Yen舉報，去年5月政府實施嚴格的防疫管制措施，在此期間餐館只提供外賣沒有堂食，因此被告違反了《美國殘障法案》，她不得不支付1萬7000元賠償金，目前仍在按月付款。

其實早在2000年初，南加州聖蓋博谷和洛杉磯地區也發生過類似案件，位於比佛山莊的一家律師樓，曾以聖蓋博谷地區多家中餐館沒有提供殘疾人桌位、停車位、無障礙輪椅通道為名，提起集體訴訟，在華人餐飲界引起強烈反彈。後來，趙美心等民選官員呼籲政府干預，洛杉磯縣檢察長提起公訴，導致這家律師樓被吊銷牌照，停業關閉，自食惡果。