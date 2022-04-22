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洛縣大眾運輸工具 恢復口罩令 航空器不受此限

編譯組╱綜合報導
洛縣恢復大眾運輸工具上的口罩令。（ABC）
洛縣恢復大眾運輸工具上的口罩令。（ABC）

佛州聯邦法院18日認定大眾運輸工具上的口罩令越權，但聯邦司法部20日決定上訴，在聯邦疾管中心（CDC）的強烈建議下，洛杉磯縣的最新命令是，22日(周五)起，恢復洛縣內所有大眾運輸工具上的口罩令，包括洛杉磯國際機場(LAX)與公車、鐵路轉運點。但由於航空器不在洛縣的管轄權內，因此在飛機上的乘客不受此限。

在佛州裁定後，洛杉磯各個大眾運輸系統陷入一片混亂，有的取消口罩令、有的繼續口罩令，但在洛縣公衛局統一規定後，只要是在洛縣境內的公共交通工具上都須佩戴口罩，包括巴士、火車、計程車、叫車服務，以及各個交通樞紐，包括機場與巴士站。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）21日強調，疾管中心認定，在人數眾多的大眾運輸工具上，配戴口罩仍是避免疫病散播的必要措施，洛縣贊同他們的判斷，因此22日凌晨0時起，交通工具上的口罩令將再度恢復。

費若說她對公共政策反覆深感抱歉，但她認為佛州的裁定證據不足，公共交通工具上還是戴口罩最安全。她同時強調，Omicron病株BA.2亞型的病例越來越多，已占全體的84%了，而且 BA.2的變種已經現蹤，其中一種還在紐約快速散播。

口罩 洛縣 洛杉磯國際機場

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