蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣素有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park），是華人 聚居的城市。一個多月前，兩名蒙面男子突然闖入一戶住宅，男主人當時正躺在床上睡覺，歹徒揮舞手中匕首砍向華人，造成被害人頭部嚴重受傷。目擊者事後形容案發場景，「他血流滿面，差一點就沒命了，床單、枕頭全都是血，好恐怖。」

據被害人朋友S女士陳述，案發在3月7日（周一）早上8時左右，W太太出門送孩子上學，男主人W先生一人在家，躺在床上休息，當時聽到推門、開抽屜的響聲，還以為是妻子回家了，一翻身卻發現一名蒙面人正在自己的臥室中打開抽屜。S女士轉述，「就在那一刻，蒙面人也注意到床上還躺著一個人，他們彼此在同一時刻看到對方，都吃了一驚。」W先生大叫，蒙面人馬上衝過來拳打腳踢。很快臥室內又闖進另外一名蒙面人，兩人對著W先生合力襲擊，並用手中的匕首砍向被害人頭部。

W先生回憶，自己當時叫得越大聲，兩個蒙面人就打得越厲害，直到他不再叫喊。後來歹徒將W先生綁了起來，並蒙上他的眼睛，再封住嘴巴，隨後搶了房間內兩部手機 後逃離現場，其中一部是W先生新買的蘋果手機。

事發當天，W先生在急診室接受治療，他的頭部縫了十幾針，整個臉被打腫，S女士親眼目睹被害人的傷勢以及案發現場的慘狀，「頭上砍了兩刀，幸虧砍的時候歪了一點，否則早就沒命了。好恐怖啊，床上的床單、枕頭全都是血，我當時拍了照片，但看著害怕很快就刪掉了。」S女士補充說，被害人萬幸，撿回一條命，「他當時躺在床上遭受襲擊，這是一張彈簧床，比較軟，歹徒攻擊時沒法用力，如果站著或坐著被砍的話肯定就沒命了，太恐怖，整個房間都是血。」

案發在蒙市一個安靜的華人住宅區，為保護被害人的隱私，被採訪者沒有透露具體的街道地址，但平日周圍環境安靜，治安良好。住在附近幾十年的居民說，從來沒有發生過這樣的事情，但鄰居表示，案發那天聽到狗叫得非常厲害，並提到之前曾看見可疑人士出現。

鄰居反映，案發前幾日早晚散步時，發現路邊停著陌生的車輛，並看見幾名年輕的西裔男子坐在車裡打電話，「連續幾天，每天我都看到不同的人坐在車裡，現在回想起來，可能是嫌疑人在觀察踩點周圍環境。」這名鄰居說，附近居民何時進出家門，都在這些人的視線中，「感覺那段時間我們一直被人盯著，但具體是不是這些人作案也不清楚，我只是有這樣的懷疑。」

S女士分析，案發現場的街道停著不少名車，或許是這些車輛遭來歹徒覬覦。她還提到，平日W先生很早出門上班，案發那天碰巧在家休息，「嫌犯如果事先踩點觀察過的話，會很清楚這一家的生活作息，平時這個時間點沒有人在家，但那天不巧剛好男主人在家休息。」

案發後，被害人一家報案，警方到達現場，分析兩名嫌犯是從洗手間的一個小窗戶爬進來。 S女士說，「這個窗在房子一側，所處位置隱蔽，外面又有樹木擋著，不易發現，歹徒爬窗進入時也不易被路人看到。他們應該身材很矮小，這麼小的窗，個子大的擠不進來。」W先生也指出，兩名嫌犯個子瘦小，說英文，但沒有辨別出是哪個族裔的口音。

案發後，兩間臥室的抽屜都開著，有被翻過的痕跡。 S女士說， 「我們分析，兩個歹徒當時闖進家中，一人走進一間臥室尋找有價值的東西，發現有人在家時，兩人就開始合力攻擊被害人。」

案發至今已一月有餘，被害人W先生的傷勢還未痊癒，警方也沒有找到嫌犯，一家人仍然心有餘悸，十多歲的孩子害怕待在家中。 S女士認為，「誰碰到這樣的事情，都會失去安全感，身體的傷害也許慢慢會恢復，但內心的恐懼實在難以平復。」