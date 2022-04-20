打車天價、隨時打地鋪…上海來美路坎坷 年邁父母折騰

海外華人 在上海的父母赴美一路坎坷，僅僅是從住家到機場 的交通就關卡重重，不僅有許可的出租車 叫價到3000多元人民幣，且還差點被黑車和執勤人員忽悠，讓這些年邁的父母遭遇到各種折騰。

華人蘇小姐（化名）近日在網上分享父母乘坐16日航班，從上海飛美國的經歷。她說，父母從從杭州家裡坐高鐵到虹橋火車站，然後到浦東機場。去虹橋很順利，問題出在去浦東機場那一段。機場的東出口鎖了，只能去西出口，但到了那裡，乘客就被關在裡面不能出去。然後外面則不停地有大巴過來，去到不同的地方，乘客按照需要搭乘不同的大巴。但等大巴來了，司機告訴他們這車只是往浦東去，不直接到機場，中途要把他們放下，自己想辦法打車去機場。

虹橋到浦東 打車叫價3000元

蘇小姐的父親覺得中途找車去機場不太可能，機場周圍的路封的封、管的管，進入機場不太可能。同行人中有人嘗試打車軟件，但沒人接單，唯一一個接單的要價3000元人民幣。最後不知道是誰終於問到，在東出口那邊有出租車，而出租車從虹橋到浦東機場的價格在200多元人民幣。這些情況原本西出口的執勤人員照說應該告訴他們的，結果完全讓他們自己找，折騰了大半天。

她說，有人在西出口錯上那個往浦東卻不去機場的大巴，中途被放下車以後，打了無數電話，快要放棄希望才找到一輛出租車，一個人要價500元人民幣。 父母在機場還遇到一個從瀋陽到上海，然後飛美國的女士。因為瀋陽到上海沒有高鐵，她一路不停地轉車，已在路上第四天了，終於到了上海。這一路，她不僅不停做核酸，且去哪兒都要48小時核酸，她還帶著被子，怕萬一旅館不讓進，她就要在車站打地鋪。

華人孫先生的朋友最近也是從浦東機場飛美國，經歷同樣從火車站絕望找出租車去機場的過程，且到了機場後不敢出機場，和眾多等飛機的旅客一起打地鋪睡在機場大廳。但大家一夜未眠，因為機場大喇叭喊了一夜，要求大家做好防疫措施。

出上海 錢要夠、找對人

近日不少要從上海飛美國的旅客，組成微信群分享情報。一名網友說，本來是很簡單的事情，因為疫情變得困難重重。其實在虹橋機場有正規出租車，到浦東機場一般也就200元到300元人民幣，但是上出租車的地點很難找，且工作人員不會告訴旅客，會故意讓旅客去打黑車的地方。

華人機票業者嚴先生為上海的客人提供接送服務。他說，2000元到3000元人民幣可幫助客人從家裡送到機場，很多外國人都是用這個服務離開上海。目前聯邦疾病防治中心（CDC）對從上海飛回美國的公民和綠卡或持移民簽證者豁免核酸檢測到5月11日，但如是探親和旅遊簽證的還需要24小時的核酸報告，因此他也提供上門做核酸的服務，一次1800元人民幣。

他說，從上海出來並不難，只要找對人且錢夠，但過程比較麻煩。首先要和居委會申請，要保證不會再回去小區，只要街道和居委會通過，就可約司機上門送到機場，路上會有一兩次的臨檢，檢查核酸和出小區的許可。