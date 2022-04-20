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商業？政治? 傳統僑社降旗 合勝堂：取下一天供時裝秀

記者楊青／洛杉磯報導
租借場地給Alexander Wang Fortune City runway show，合勝堂暫時撤下來本來懸掛在樓頂上的美國國旗和中華民國國旗。（讀者提供）
租借場地給Alexander Wang Fortune City runway show，合勝堂暫時撤下來本來懸掛在樓頂上的美國國旗和中華民國國旗。（讀者提供）

洛杉磯羅省華埠國父孫中山先生廣場18日至19日景象不同尋常：國父銅像被紅布覆蓋，廣場上搭起巨型高台，位於廣場中心位置的合勝堂頂上長年飄揚的美國國旗和中華民國青天白日旗雙雙降下，傳統僑設議論紛紛。傳統僑社部分僑領表示，這是多年來華埠傳統僑社首次降旗，並指後面可能摻雜政治背景；而降旗的相關社團則表示，暫時降旗純粹是商業行為，與政治無關。

華埠中山廣場18日晚開始搭建高台，而平常永遠飄揚的星條旗和青天白日旗，也雙雙消失，留下兩支空空的旗杆。傳統僑社部分僑領表示，多年來兩面旗幟一直懸掛，現在突然消失，讓人感到奇怪。聽到的一種説法是，有一個中國的公司，18日或19日到華埠拍影片或拍照，但因畫面中會出現中華民國國旗，感到不適合，於是該公司給了合勝堂一些費用，請該堂將國旗降下來一天，以利他們作業。

合勝堂負責人黃美霞19日下午表示，降旗的事情確實是有，但打算暫時取下來一天，20日早上將重新升起。此次降旗主要是因為合勝堂和中山廣場部分地方租出去，給好萊塢做一個很大的時裝秀，「合勝堂已經通知經文處和僑教中心，他們全部知道的，我們也知會了合勝堂總堂，因為時裝秀要借用合勝堂的建築，上面放一個巨大的標牌」。黃美霞表示，時裝秀從19日晚上7時開始，所以19日晚上百老匯大街也全部封街。「租用我們場地的時裝秀全部給錢」，包括廣場、建築和附近的停車場，不過她表示不便透露租金總數。

據瞭解，19日晚在中山廣場舉辦大型時裝秀是華裔設計師Alexander Wang（王大仁）的「Alexander Wang Fortune City runway show」，借洛杉磯唐人街現場直播Alexander Wang的2022 秋冬系列。該場時裝秀將在日本的宮下公園澀谷橫丁周圍設置的85個屏幕上播放。這也是Alexander Wang三年來的首場時裝秀，將展示亞裔美國人的文化。

中華會館前主席馬樹榮表示，中華會館之前也曾經商討遇到某些特別情況，是否暫時降旗事宜，比如中國駐洛杉磯總領館代表訪問華埠，是否暫時性撤掉青天白日旗，然後在客人訪問完成之後重新升旗，但大多數意見認為暫時性的處理意義不大，所以不管誰來訪一直沒有採取任何行動。他表示，之前也曾有劇組說給50萬元借用華埠拍電影，條件是不要旗幟出現在畫面中，中華會館當時沒有同意。

不過傳統僑社也有部分僑領認為，雖然史無前例，但時代不一樣了，處理方式也不一樣，政治考量的重量或許可以放輕一些。尤其是不僅是中華民國的國旗，美國的旗幟也降下來，看來確實純粹是為了還原華埠的景觀，在商業運作中要求純粹的文化背景，是可以理解和接受的。

黃美霞表示，他們此次租界場地給時裝秀，沒有什麽政治因素，「對方並不是中資背景，純粹是好萊塢的時裝秀，是商業交易」。

Alexander Wang Fortune City runway show1...
Alexander Wang Fortune City runway show18至19日白天在華埠孫中山廣場上搭建高台，為19日晚的時裝秀做準備。（合勝堂提供）
Alexander Wang Fortune City runway show1...
Alexander Wang Fortune City runway show18至19日白天，在華埠中山廣場上搭建高台，為19日晚的時裝秀做準備。（合勝堂提供）
租借場地給Alexander Wang Fortune City runway ...
租借場地給Alexander Wang Fortune City runway show，合勝堂暫時撤下來了本來懸挂在樓頂上的美國國旗和中華民國國旗。（讀者提供）

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