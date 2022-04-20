商業？政治? 傳統僑社降旗 合勝堂：取下一天供時裝秀

租借場地給Alexander Wang Fortune City runway show，合勝堂暫時撤下來本來懸掛在樓頂上的美國國旗和中華民國國旗。（讀者提供）

洛杉磯 羅省華埠 國父孫中山先生廣場18日至19日景象不同尋常：國父銅像被紅布覆蓋，廣場上搭起巨型高台，位於廣場中心位置的合勝堂頂上長年飄揚的美國國旗和中華民國 青天白日旗雙雙降下，傳統僑設議論紛紛。傳統僑社部分僑領表示，這是多年來華埠傳統僑社首次降旗，並指後面可能摻雜政治背景；而降旗的相關社團則表示，暫時降旗純粹是商業行為，與政治無關。

華埠中山廣場18日晚開始搭建高台，而平常永遠飄揚的星條旗和青天白日旗，也雙雙消失，留下兩支空空的旗杆。傳統僑社部分僑領表示，多年來兩面旗幟一直懸掛，現在突然消失，讓人感到奇怪。聽到的一種説法是，有一個中國的公司，18日或19日到華埠拍影片或拍照，但因畫面中會出現中華民國國旗，感到不適合，於是該公司給了合勝堂一些費用，請該堂將國旗降下來一天，以利他們作業。

合勝堂負責人黃美霞19日下午表示，降旗的事情確實是有，但打算暫時取下來一天，20日早上將重新升起。此次降旗主要是因為合勝堂和中山廣場部分地方租出去，給好萊塢做一個很大的時裝秀，「合勝堂已經通知經文處和僑教中心，他們全部知道的，我們也知會了合勝堂總堂，因為時裝秀要借用合勝堂的建築，上面放一個巨大的標牌」。黃美霞表示，時裝秀從19日晚上7時開始，所以19日晚上百老匯大街也全部封街。「租用我們場地的時裝秀全部給錢」，包括廣場、建築和附近的停車場，不過她表示不便透露租金總數。

據瞭解，19日晚在中山廣場舉辦大型時裝秀是華裔設計師Alexander Wang（王大仁）的「Alexander Wang Fortune City runway show」，借洛杉磯唐人街現場直播Alexander Wang的2022 秋冬系列。該場時裝秀將在日本的宮下公園澀谷橫丁周圍設置的85個屏幕上播放。這也是Alexander Wang三年來的首場時裝秀，將展示亞裔美國人的文化。

中華會館前主席馬樹榮表示，中華會館之前也曾經商討遇到某些特別情況，是否暫時降旗事宜，比如中國駐洛杉磯總領館代表訪問華埠，是否暫時性撤掉青天白日旗，然後在客人訪問完成之後重新升旗，但大多數意見認為暫時性的處理意義不大，所以不管誰來訪一直沒有採取任何行動。他表示，之前也曾有劇組說給50萬元借用華埠拍電影，條件是不要旗幟出現在畫面中，中華會館當時沒有同意。

不過傳統僑社也有部分僑領認為，雖然史無前例，但時代不一樣了，處理方式也不一樣，政治考量的重量或許可以放輕一些。尤其是不僅是中華民國的國旗，美國的旗幟也降下來，看來確實純粹是為了還原華埠的景觀，在商業運作中要求純粹的文化背景，是可以理解和接受的。

黃美霞表示，他們此次租界場地給時裝秀，沒有什麽政治因素，「對方並不是中資背景，純粹是好萊塢的時裝秀，是商業交易」。