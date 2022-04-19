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通膨抵消加薪 加州勞工短缺問題仍嚴重

編譯組／綜合報導
儘管企業依舊招工困難，但加州已大致恢復疫情前工作崗位。（美聯社）
儘管企業依舊招工困難，但加州已大致恢復疫情前工作崗位。（美聯社）

種種跡象顯示，未來加州勞工短缺問題仍是個大麻煩，儘管些行業雇主，為了招募新人或留住老員工，大幅調高薪資，但通貨膨脹卻抵消了大部分的加薪。而政府因疫情發放的各種補助金已結束，這意味著很多人手上能花的錢越來越少，但這些人是否願意重返職場，還有待觀察。

儘管加州各行業招募勞工依舊困難，聯邦勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）和加州就業發展局（EDD）公布新的數據顯示，加州已恢復新冠肺炎疫情期間失去的246萬3400個工作崗位，即89.2%。但與此同時，勞工短缺的情況仍很嚴重。

美聯社報導，加州3月分就業增長，占全國增長的14%，過去14個月中，加州連續13個月達到就業增長。加州雇主在3月分增加6萬200個工作機會，失業人數自疫情開始以來，首次下降至百萬人以下。

事實上，加州花了兩年時間，才恢復大部分工作機會。2020年3月，加州州長紐森（Gavin Newsom）在疫情爆發後，首次發布全州性「居家避疫令」（Stay-at-home order），加州出現前所未有的失業潮，僅在兩個月內，便失去275萬8900個工作崗位。

紐森說，最新的報告對加州持續經濟復甦來說，是利多的好消息，代表成千上萬勞工有了新機會。

加州巨大的就業增長，主要來自消費者需求增加，由於疫情爆發期間，加州和聯邦政府撥款數十億元，消費者有更多錢可花，如今大部分政府支持方案結束，這也可能預示著未來幾個月，就業市場出現緊縮。

前加州就業發展局長柏尼克（Michael Bernick）說，「其他人可能會覺得，這是分很棒的就業報告，但我認為重要的是要了解，一些支持性法案即將到期。」同時身為莫里斯（Duana Morris）律師事務所律師的他，密切關注加州勞工市場。

目前各企業主有招工困難，勞工短缺使薪資增加，但這些收益又被通膨抵銷，田為通膨推高了食品、油價等其它產品成本與上市售價。

加州勞動力，也就是有工作或正在尋找工作者，在過去一年中增加近35萬人，這是勞力復甦有利跡象，但柏尼克說，「該州的勞動力，仍比疫情前的高點，少了近40萬人。」

「儘管3月報告表現良好，但主要問題仍是勞工短缺，一些工人並不急於返回工作崗位」。羅耀拉大學經濟學教授Sung Won Sohn在一封分析就業人數的電郵中說，「疫情還導致民眾從大都市遷徙至郊區，在此過程中，工作與居住地的聯繫減弱，導致勞工參與率降低。」

雖然加州就業增長速度超過全國其他地區，但申請失業救濟金人數仍多。上周，占國勞動力11% 的加州申請失業救濟金者，占全國新申請人數的20%以上。

儘管如此，加州3月分失業率仍降至4.9%，該州11個行業中，有十個行業連續第二個月增加就業機會。其中最多的為休閒和旅館業，這些行業在疫情期間損失最大，因加州規定禁止人們在餐廳和酒吧等公共場所聚會。隨著人們準備於18日報稅截止日前報稅，專業和商業服務相關的就業機會緊追其後。

加州 就業 勞工

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