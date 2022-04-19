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有警衛、門禁…匪闖亞市封閉社區 綁屋主偷特斯拉

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

住在有警衛、門禁的封閉式高級社區內，竟然也被劫匪闖入洗劫，主人還被打傷、開走特斯拉電動車。

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）4月17日發生一起持槍搶劫案件，嫌犯深夜闖入一戶住宅，將一對夫婦捆綁起來，並攻擊其中一人的臉部，之後開著被害人的新款特斯拉（Tesla）轎車逃跑。目前，特斯拉已被找到。知情者透露，不排除被害人是華裔。

亞凱迪亞市平均家庭年收入為13萬1643元，家庭收入中位數為每年9萬5736 元。當地學區良好，是許多華人心儀的良好的社區 。

亞市警局在接受本報記者採訪時表示，案發時間在17日（周日）晚上10時28分左右，地點在Carriage House Lane 700街區一個封閉式社區內。兩名男子闖進被害人家中，其中一名嫌犯手持槍枝，將屋主夫婦捆綁了起來。由於被害人被綁無法移動，嫌疑人隨後拿了他們的包，並開走停在車庫裡的一部新型特斯拉轎車。

警方稱，兩名嫌疑人都是身材魁梧的西裔男子，身高約5呎6吋，他們身穿深色衣服、戴口罩和手套。其中一名被害人臉部被嫌犯攻擊後明顯受傷。關於被害人的族裔身分，警方表示不便透露，但一名知情者說，不排除是華裔。

案發第二天上午，記者走訪案發現場。這裡離華人熟悉的亞凱迪亞商場（Arcadia mall）、洛杉磯縣立植物園(Los Angeles County Arboretum)、210公路非常近，是一個全封閉的鐵門社區，周圍環境優美，門口有保安24小時警戒，區內有多戶住家，都是價值上百萬的高檔豪宅。值班保安員表示，不便透露案件任何細節，但表示這裡只有社區居民才能開車進入。記者在案件現場社區門口發現，進入社區車輛中，不乏亞裔面孔。

從現場看，陌生人很難闖進這個戒備森嚴的鐵門社區。亞市華裔市長戴守真表示，此案目前疑點重重，嫌犯成功進入社區 ，單從這點來看，表明不是一起簡單的入室搶劫案件。 「案發現場旁邊這麼多豪宅，為什麼要如此困難地進入鐵門社區內搶這一家呢？」戴守真說，因為目前警方正在調查中，他不便透露更多進展。

本案另外還有一個很大的疑點，很多人都知道特斯拉轎車有很強的跟蹤功能，劫匪為何會搶一部特斯拉？戴守真說，「這部車開到哪裡都會很快被找到，再笨的小偷也不會偷特斯拉，從這點看，也說明不是一起簡單的案件。」

案發後，被盜的特斯拉汽車很快在巴沙迪那市（Pasadena）東加州大道3800街區( East California Boulevard) 被發現。相關視頻顯示，警察在巴市街頭調查這輛白色特斯拉時，車門、後備廂都開著。

持槍搶劫的惡性案件發生在華人聚居城市，華人聽聞後紛紛表示恐慌。住在附近的林女士說，亞市一直以來治安良好、學區好，當初移民選擇在這個城市定居就是考慮這些因素。但這兩年來盜竊頻發，如今持槍搶劫的惡性案件就發生在自己周圍，感覺非常不安全。

戴守真認為，這起案件比較特殊，不會發生在一般居民身上，民眾不必過於擔心害怕，「應該是很有目的性和針對性，有很多因素造成這起搶劫案，並不是針對普通市民的隨機搶劫案。」本案仍在調查中，任何有信息的人可電626-574-5151，聯繫亞市警局。

案發地點位於Carriage House Lane 700 街區的一個封閉式社區...
案發地點位於Carriage House Lane 700 街區的一個封閉式社區內。（記者邵敏／攝影）
這是全封閉的鐵門小區，保安24小時警戒，小區內多幢別墅，都是價值數百萬的高檔豪宅...
這是全封閉的鐵門小區，保安24小時警戒，小區內多幢別墅，都是價值數百萬的高檔豪宅。（記者邵敏／攝影）
嫌犯深夜闖入居民家中，將一對夫婦捆綁起來，並開著被害人的特斯拉轎車逃跑。（記者邵...
嫌犯深夜闖入居民家中，將一對夫婦捆綁起來，並開著被害人的特斯拉轎車逃跑。（記者邵敏／攝影）

特斯拉 華人 亞凱迪亞

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