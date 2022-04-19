當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

擼鐵（網路流行詞，年輕人對健身 運動的戲稱）華女勇鬥白女搶匪，將其壓制在地上，交給警察 逮捕。

一名華人女性Naomi日前在洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）某停車場遭遇一白人女性強奪車鑰匙，雖然對方看起來比Naomi魁梧，但最終還是被平時愛鍛鍊的Naomi制伏。

家住亞凱迪亞(Arcadia)市隔鄰蒙羅維亞市的Naomi，當天早上8時45分左右，帶著狗狗去當地一家寵物商店，因為時間比較早，停車場沒有什麼車。她從奔馳車（賓士車）上下來，剛要放下懷抱中的狗狗時，一名30歲以下的白人女性走過來，試圖摸她的狗，還說狗狗好漂亮。Naomi見此女雖然外表和常人無異，但是身上的衣服卻反著穿，覺得對方很奇怪，就拒絕對方要抱狗的要求。

Naomi表示，此時對方突然伸手搶她手裡的車鑰匙。她當時手裡右手拿著手機 和狗，左手拿著車鑰匙。她死死抓住自己的車鑰匙，但對方也沒有放手的意思，掙扎中她的手被抓破，手機和狗都掉在地上，她的臉也被該白女抓傷。該白女見她手機在地上，又試圖去搶手機。不過因為白女鬆開抓鑰匙的手，讓她找到機會將該白女壓倒，按在地上，對方還一直在掙扎。之後她向路人求救，讓其報警。

在等待警方過程中，該白女被壓到放棄掙扎，警察趕來後把她帶走了。Naomi說，她當時壓著白女時，因為自己車子警報在響，就將鑰匙遞給別人幫忙解除警報，後來就找不到自己的車鑰匙。之後還是警察告訴她，車鑰匙最終是在該白女身上找到，應是她趁亂拿走鑰匙。

Naomi事後全身發抖，她覺得這次經歷有一個世紀那麼長，其實前後不過十分鐘。而對方5呎4吋，體重在140磅左右，比她高比她壯，如果不是她每周五天去健身房鍛鍊身體和練拳，根本無法制伏這名白女。

她說，她在當地住了八年，第一次遇到這樣的事。她不清楚對方究竟是圖財還是精神不正常，她當然知道不應該與和歹徒格鬥，應該等警察來，但面臨被搶自然反應，就是要保護自己的車鑰匙。擔心對方拿了鑰匙會開車來撞她。不過她不鼓勵其他人和歹徒搏鬥，保護好自己還是第一重要的事。