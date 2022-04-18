中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

南加州聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）中醫師韓偉東一家三口慘遭滅門的兇手，4月15日（周五）被判處三個無期徒刑，終身監禁，不得假釋。六年前這起殘忍的滅門案終於劃下句點，希望亡者可以安息。

檢察官 表示，哈布什（Pierre Haobsh）被聖塔芭芭拉縣法官判處三個無期徒刑，再加上額外刑期，他的罪行涉及為經濟利益，使用槍支殺害多名受害者。他被捕多年以來一直被關押，即便證人證詞、證據都非常充分，但他一再否認殺人。

2022年4月15日，兇手哈布什被判處三個無期徒刑，終身監禁，不得假釋。（檔案照）

六年前的2016年3月23日，法籍男子哈布什在GreenHill 街4640號受害者家中，連開14槍，殘忍殺害57歲中醫師韓偉東（Henry Han）他29歲的妻子于惠潔（Jennie），和他們五歲的女兒韓宇馨（Emily），並將三人用膠帶捆綁扔在車庫裡。哈布什殺人後從韓的銀行帳戶轉走10萬元。

2016年3月23日下午5時半，聖縣警局接到電話，第一位到達現場的警員Brian Thielst表示，報案人稱韓偉東前一天吃完晚飯後便不見踪影，23日上午錯過一個重要會議，這與他平時準時的性格完全不符。Thielst說，韓偉東住宅當時前門大敞，但車庫門緊閉，警方從正門進入屋內搜索，在兩輛並排停靠的車中間，發現一具白色膠布層層纏繞包裹的死屍，證實是妻子Jennie，而在靠內側停靠的車旁邊則有一大一小兩具同樣纏裹的屍體，證實是韓偉東與五歲的女兒。

2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時29歲的妻子Jennie。（檔案照）

警員Tulam Gutierrez稱，當一位名叫Direda的千橡市報案者撥打警局電話，表示嫌犯哈布什就是滅門案的重大嫌疑人。哈布什與Direda在面對面的對話中，曾直言案發當天稍早時候去過韓醫師家，討論項目合同，後來二度返回韓家後，槍殺韓偉東一家三口，並詢問Direda如何處理遺體。Direda同時表示，在兩人的交流中，哈布什直言，兇案事關韓偉東銀行帳戶內的2000萬元存款。

2016年3月25日凌晨12時，在多名證人指認下，兇手哈布什在聖地牙哥Bonshall被捕。2016年3月28日，聖塔芭芭拉縣檢察長Joyce E. Dudley起訴哈布什三項一級謀殺罪。

2016年6月，命案發生三個月後，韓偉東與妻子兩家的繼承人律師，及聖塔芭芭拉公共信託律師共同前往韓家，商量遺產處理問題。直至2018年6月底，遺產分配結束，大部分都是房產、生意、銀行存款和退休金 ，總共財產只有幾百萬元，並非外傳的2000萬。

2021年11月，被告哈布什被陪審團裁定三項謀殺罪成立，包括為了謀取經濟利益謀殺的加重處罰罪，面臨三個終身監禁不能假釋的可能刑度。哈布什在被定罪前，在法庭上對整個案件做了一番小說般的離奇陳述，包括聲稱有美國能源部 介入其中，自己參與一項祕密計畫，但遭到能源部特工襲擊和美人計等。檢察官引述哈布什的親友表示，哈布什一向胡說八道。陪審團裁定三項謀殺罪成立後，案件原定2022年2月28日由法官宣布量刑，但哈布什提出判後請求（post-verdict request），量刑因此推遲。