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油價飆高、買不起房、遊民問題 加州人三大隱憂

編譯組／綜合報導
油價持續飆漲，是加州人對未來不抱希望的原因之一。（美聯社）
油價持續飆漲，是加州人對未來不抱希望的原因之一。（美聯社）

新冠疫情雖然趨緩、失業率下降，但是油價飆高、買不起房，與越來越糟的遊民問題，卻成為加州人的三大隱憂。柏克萊加大政府研究所負責、洛杉磯時報贊助的最新經濟民調顯示，60%的加州人認為施政方向錯誤，70%的人認為油價已經構成嚴重威脅，差不多比例的人也認為自己未來的處境不會改善，負面情緒的低氣壓持續籠罩加州。

儘管油價高漲，但是8676位受訪民眾中，還是有高達70%不願放棄開車，只是想法設法減少開車哩程。他們不願意以大眾運輸取代自行駕車的原因不一，最大的缺點是沒法通往工作地點（45%），回家又不方便（35%），而且洛杉磯都會交通運輸局（MTA）雖然獲得授權，但對路網的實際幫助顯然不大。

油價問題上，收入與種族之間的差異明顯，低收入戶，黑人、西裔，與30歲以下者受到的影響最大。年收入低於四萬元的人，81%認為油價問題很大；但年收高於20萬元的人，卻有57%不擔心油價。黑人擔心油價的比例達79%，西裔為85%，年輕人為75%。

洛杉磯時報以在洛杉磯國際機場工作的Lorena Mendez為例說明，油價對西裔的影響有多大。Lorena Mendez的家在Bakersfield，因為價格便宜，但代價是每天得花四小時來回，最近實在撐不下去了，只好偶爾住在媽媽家，省下通勤油費。她說，現在的日子就是每天在加油與食物間二選一，畢竟她的時薪才18元。

當然，對Lorena Mendez來說，寄望大眾運輸是不可能的夢，對其他南加人來說也一樣不可依賴。對於放棄開車改搭火車或公車通勤的調查，45%說離工作地點太遠，35%說離家太遠，39%說搭車比開車更久，20%說等車時間比坐車還長。南加的安全問題也是一個因素，34%的人覺得等車地點不安全，還有16%的人擔心在公共交通工具上感染新冠。

大洛杉磯地區雖然在2016年就同意，未來40年撥交1200億元經費給都會交通運輸局，讓洛杉磯人可以搭大眾運輸工具從山麓到海邊。運輸局過去10年雖然已經花了92億元，未來10年還要花300億元拓展路網，但是洛杉磯加大運輸研究所的Lawrence Wasserman說，這些對對杉磯人的誘因仍然不足，大家還是只能在餓肚子與高油價間選擇。

整體來說，加州人對未來的期望不高。不管哪個年齡層、哪個族裔，左派右派都一樣，過半的民主黨人認為加州發展方向錯誤，93%的共和黨人認為前景黯淡。個人經濟狀況，只有21%的人認為今年有改善，42%的覺得更差，34%的認為變化不大；明年呢，21%認為應該會更好，30%覺得會變差，44%覺得不好不壞。

對個人收入悲觀的原因之一在於，加州整體的失業率雖然降到5.4%，遠低於2020年5月的16.1%，但是問題不在有沒有工作，而在於如何工作與薪資多寡。事實上，350萬個加州家庭，占總數33%，入不敷出，特別是洛縣就占了110萬戶，就算是掙得全職工作也改變不大。

油價 洛杉磯國際機場 加州

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