我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

嘲笑朴銀珠口音？ 陳介飛喊冤：是說她思路不清

記者楊青／洛杉磯報導
45區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛。（記者楊青／攝影）
45區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛。（記者楊青／攝影）

共和黨全國委員會指責民主黨45區眾議院華裔競選人陳介飛（Jay Chen）「嘲笑（mocking）」競選對手、48區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）的英語口音，該新聞近日登上韓文主要媒體頭版，引起韓裔社區反彈。陳介飛16日表示，這是競選對手故意炒作和中傷，他本意是說朴銀珠回答問題的思路不清，並非嘲笑她的口音（accent）。

網上近日流傳的一段14秒鐘視頻顯示，陳介飛上周在芳泉谷猶太教堂舉行的一次見面會講話時說：「是的，所以她（朴銀珠）前幾天剛去了另一個市政廳。而且，嗯，這很難。我們已經轉錄了它；你需要一個口譯員來弄清楚她在說什麼；她說的越多，對我們來說就越好（Yeah, so she just had another town hall the other day. And, umm, it's tough. We've transcribed it; you need an interpreter to figure out exactly what she's saying; the more she speaks, the better for us.）。

共和黨全國委員會稱陳的言論「卑鄙」（despicable）和「不合時宜」（out of line）。眾議院少數黨領袖凱文麥卡錫（R，CA-23）和韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim，R，CA-39）也對該視頻提出批評。麥卡錫進一步呼籲民主黨國會競選委員會將陳介飛從支持名單中除名。

45區共和黨聯邦眾議員競選人、48區現任聯邦眾議員朴銀珠。（檔案照）
45區共和黨聯邦眾議員競選人、48區現任聯邦眾議員朴銀珠。（檔案照）

陳介飛16日在接受本報採訪時表示，朴銀珠的競選團隊和韓裔社區扭曲了他的本意，「我完全沒有嘲笑她的口音，完全沒有」。

陳介飛表示，朴銀珠之前在富樂頓舉辦了一個市民大會，他當時並不在現場，不知道她說了些什麽内容。事後有人把她的話寫下來，「她回答問題亂七八糟，讓人感到很混亂」。陳介飛表示，朴銀珠說的字他都聽得懂，「但是將她的字連起來想要表達一個完整的意思時，我不知道她要說什麽」，「所以我說她需要一個翻譯才能讓大家知道她的思路到底是怎樣。我沒有說她的口音」。

陳介飛說，「這段視頻上我明明說是transcribed it」，完全沒有提到accent的問題，完全沒有Accent字眼，怎麽變成了嘲笑人家有口音的問題？」

陳介飛表示，「韓文媒體沒有提到我說的需要翻譯成書面（transcription），而直接說我嘲笑Michelle Steel的口音，而且用頭版大作文章，也沒有給我解釋的機會，很不公平」。

陳介飛表示，他已電郵給韓裔媒體，要求加上他本人的對這件事情的意見，但沒有得到機會。

去年重劃的45選區今年選情激烈，三位競選人中朴銀珠具現任優勢，陳介飛則是唯一民主黨人，兩黨均在該選區投放大量資源，勢在必得。

韓裔 民主黨 眾議員

上一則

角逐加州主計長 陳仁宜亞凱迪亞造勢

下一則

加州學童強制接種令 延至明夏實施

延伸閱讀

紐約客談／民主黨左右互搏 打擊犯罪前景堪憂

紐約客談／民主黨左右互搏 打擊犯罪前景堪憂
南加華裔學霸公衛局局長疫情下挑戰多 並感受歧視

南加華裔學霸公衛局局長疫情下挑戰多 並感受歧視
先賺錢後升學 內陸學院新生銳減

先賺錢後升學 內陸學院新生銳減
富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌

富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌
富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌

富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌
陳介飛選聯邦眾議員 總部開張

陳介飛選聯邦眾議員 總部開張

熱門新聞

圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20
推薦信是申請大學時的重要利器，圖為常春藤名校康乃爾大學校園。（記者丁曙／攝影）

取消SAT 華生用什麼競爭？「推薦信」突出個人優勢

2022-04-11 02:13
耶魯大學今年新生錄取率歷史新低。（學生提供）

今年常春藤 申請破紀錄 錄取創新低

2022-04-12 13:48
中國疫情防控政策種種刺激和促進一些中國人想移民海外的想法？（檔案圖）

中國疫情要清零刺激移民 綠卡觀望派想回美國了

2022-04-14 02:20
美國大學校內停車位一位難求，華人留學生為圖方便網上買殘停證，竟遭數項重罪指控，險些入獄。（圖：世說新聞小組製作）

世說新聞╱留學生網上買假證 為圖方便卻遭重罪指控

2022-04-15 13:30

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區