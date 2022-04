嘲笑朴銀珠口音？ 陳介飛喊冤：是說她思路不清

45區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛。(記者楊青/攝影)

共和黨全國委員會指責民主黨 45區眾議院華裔競選人陳介飛(Jay Chen)「嘲笑(mocking)」競選對手、48區現任韓裔 聯邦眾議員 朴銀珠(Michelle Steel)的英語口音,該新聞近日登上韓文主要媒體頭版,引起韓裔社區反彈。陳介飛16日表示,這是競選對手故意炒作和中傷,他本意是說朴銀珠回答問題的思路不清,並非嘲笑她的口音(accent)。

網上近日流傳的一段14秒鐘視頻顯示,陳介飛上周在芳泉谷猶太教堂舉行的一次見面會講話時說:「是的,所以她(朴銀珠)前幾天剛去了另一個市政廳。而且,嗯,這很難。我們已經轉錄了它;你需要一個口譯員來弄清楚她在說什麼;她說的越多,對我們來說就越好(Yeah, so she just had another town hall the other day. And, umm, it's tough. We've transcribed it; you need an interpreter to figure out exactly what she's saying; the more she speaks, the better for us.)。

共和黨全國委員會稱陳的言論「卑鄙」(despicable)和「不合時宜」(out of line)。眾議院少數黨領袖凱文麥卡錫(R,CA-23)和韓裔聯邦眾議員金映玉(Young Kim,R,CA-39)也對該視頻提出批評。麥卡錫進一步呼籲民主黨國會競選委員會將陳介飛從支持名單中除名。

45區共和黨聯邦眾議員競選人、48區現任聯邦眾議員朴銀珠。(檔案照)

陳介飛16日在接受本報採訪時表示,朴銀珠的競選團隊和韓裔社區扭曲了他的本意,「我完全沒有嘲笑她的口音,完全沒有」。

陳介飛表示,朴銀珠之前在富樂頓舉辦了一個市民大會,他當時並不在現場,不知道她說了些什麽内容。事後有人把她的話寫下來,「她回答問題亂七八糟,讓人感到很混亂」。陳介飛表示,朴銀珠說的字他都聽得懂,「但是將她的字連起來想要表達一個完整的意思時,我不知道她要說什麽」,「所以我說她需要一個翻譯才能讓大家知道她的思路到底是怎樣。我沒有說她的口音」。

陳介飛說,「這段視頻上我明明說是transcribed it」,完全沒有提到accent的問題,完全沒有Accent字眼,怎麽變成了嘲笑人家有口音的問題?」

陳介飛表示,「韓文媒體沒有提到我說的需要翻譯成書面(transcription),而直接說我嘲笑Michelle Steel的口音,而且用頭版大作文章,也沒有給我解釋的機會,很不公平」。

陳介飛表示,他已電郵給韓裔媒體,要求加上他本人的對這件事情的意見,但沒有得到機會。

去年重劃的45選區今年選情激烈,三位競選人中朴銀珠具現任優勢,陳介飛則是唯一民主黨人,兩黨均在該選區投放大量資源,勢在必得。