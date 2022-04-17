6加州富豪平均稅率僅15.78% 竟接近低收戶

幾十年來，美國最富有的人利用積極的幕後遊說手段及多數合法的法律漏洞，盡可能少地繳納聯邦所得稅。他們中包括鼓吹 「開明」政治的億萬富翁，以及公開聲稱對改革後的累進稅制持開放態度的億萬富翁。

但是，ProPublica新近公布的一項調查顯示了億萬富翁們，包括加州 本地富翁在內，是怎樣讓這項制度變得對他們有利，卻對其他所有人不利的。

首先簡單介紹一下，如果你還沒有提交2021年稅表的話，你需要了解，美國人以遞增的稅率納稅，也就是說，稅率隨著收入超過某些基準而增加。

●累進稅率 有七個級距

你的第一個9950美元的收入被徵收10%的稅；在9951美元和4萬525美元之間被徵收12%的稅；4萬526美元和8萬6375美元之間被徵收22%的稅；8萬6376美元和16萬4925美元之間被徵收24%的稅；16萬4926美元和20萬9425美元之間被徵收32%的稅；20萬9426美元和52萬3600美元之間被徵收35%的稅；超過52萬3600美元的部分被徵收37%的稅。就是這樣七個稅率檔次。

找到你自己的繳稅率並記住它。現在讓我們來看看ProPublica的調查結果，該結果是基於2013年至2018年期間國稅局的報稅數據。(川普總統在2017年底通過的稅收法案裡，降低了七個稅級中五個的邊際稅率，包括將最高稅率從39.6%降至37%）。

正如ProPublica所指出的，科技大亨們往往通過出售股票來獲得 「收入」。但長期資本收益稅只有20%，而不是37%。甲骨文公司Oracle前首席執行官艾利森（Larry Ellison）在五年的時間裡，僅僅因為他的股息被徵收20%的稅，得以節省約1億600萬美元。億萬富翁還能夠通過他們的慈善捐款來抵消他們數目令人難以置信的資金，這些捐款是通過出售股票來實現的，根本不需要納稅。而且，ProPublica指出，億萬富翁往往幾乎不領取工資，這意味著他們沒有像我們其他人一樣為社會保險和醫療保險 等重要項目繳納工資稅。

從比例上看，這進一步擴大了億萬富翁和其他人之間的有效稅率差距，其結果令人瞠目結舌。

●喬布斯遺孀 稅率14.8%

居住在巴洛阿圖的喬布斯（Steve Jobs）遺孀勞倫-喬布斯（Lauren Powell Jobs），在2013年至2018年期間支付的平均有效稅率為14.8%，據ProPublica報導，她的收入有高達51%被扣除。

甲骨文艾利森支付的平均有效稅率為21.8%；洛杉磯快船隊的老板巴爾默（Steve Ballmer）支付的平均有效稅率為14.1%；谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）居住在洛斯阿圖，他支付的平均有效稅率為17.1%，而谷歌聯合創始人、加州居民佩吉（Larry Page）支付的稅率為13.2%。當然，還有查克柏格（Mark Zuckerberg），他的平均有效稅率為13.7%，這個稅率低到足以幫助他在夏威夷大塊土地的購買上註入新資金。

平均而言，這六位加州億萬富翁支付的有效稅率為15.78%，僅比美國人在9951美元至4萬525美元之間的收入的稅率高一點。

●億萬富翁逃稅 冰山一角

更重要的是，就億萬富翁的逃稅行為而言，這只是冰山一角。ProPublica之前用同樣的數據證明，一旦你把億萬富翁暴漲的財富增長計算在內，他們的真實稅率幾乎只是他們總凈資產的一滴水。我們這裡講的是低個位數的稅率。

你的稅率是多少？你覺得上述任何一位富翁的情況對你來說公平嗎？