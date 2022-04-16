有錢的疫後更有錢…擺脫疫情 華人春遊愛「包機」

一些華人新貴選擇包機度假。（Karena提供）

隨著疫情 趨緩，今年的春假期間，愈來愈多的人選擇出遊。一些華人 因為疫情身家和收入上漲，不僅選擇包機出遊，且有人開始學習開飛機，還購買私家飛機，多數以輕型飛機為主。

雖然世界各地還有疫情，烏克蘭又戰火紛飛，但是春假依然有不少民眾出遊度假。尤其是那些在疫情期間因為股票和投資獲利的新貴，更是選擇全家人包機出遊，目的地多以海島和滑雪 勝地居多。

包機業者Karena謝表示，今年放春假，很多客人都是抓住滑雪最後的尾巴，飛往黃石公園、科羅拉多、太浩湖等滑雪聖地，去滑雪度假。也有客人飛往海邊，如坎昆、加勒比海等。多數包機的客人都是全家出遊，且以本地華人為主。

以往都是中國來的土豪包機居多，今年主要是來自矽谷、聖瑪利諾、亞凱迪亞等華人聚居地的華人投行、金融、高科技人士。礙於疫情防控政策和戰爭安全問題，他們目的地多數還都是選擇在美國本土周邊遊玩，相信明年會擴展到歐洲和亞洲等國家。

她說，也有從台灣香港或者中國大陸來的客人，但都是那種居住在美國或小孩在美國上學，探望孩子同時旅遊。包機價格因目的地和機型不同，但是今年包機價格大幅上漲，比去年春天上漲60%之多，主要是因為油價翻倍上漲。所以即使飛美國國內需要數萬元到近20萬元不等的價格。

買飛機的客人也比去年有所增加。Karena謝表示，因為有錢人變得更有錢。她一個客人最近買了一架飛機，而他本身已經有一架輕型飛機了，這次打算買長程飛機。也有一些年輕的本地華人學開飛機，然後有能力的會買飛機，一般是以輕型飛機為主。而她負責幫客人管理和出租這些飛機，對客人來說，也是避通膨和投資抵稅的一種手段。

華人Max林正在學習開飛機，他說，世界充滿不確定性，最近東航墜機事件讓他加深與其讓別人掌握自己的生命，還不如自己學開飛機的想法。他剛開始學，將來學成後，打算買一架小型飛機，帶家人在美國四處玩。