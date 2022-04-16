被疫情悶壞 風景遊樂區人潮如疫前…少有人戴口罩

華人選擇春假帶孩子去太浩湖遊玩。（讀者提供）

釋放壓力，南加華人 春假無懼高油價和疫情 ，開始在周邊四處遊。不少旅遊景點和主題公園都人山人海，和疫情前景象別無二致。華人出國遊的信心也在逐步恢復，不少人計劃下半年去歐洲等地旅遊。

華人陳先生春假帶著孩子去聖地牙哥兩天一夜遊玩，他說，動物園人山人海，和疫情前差不多。且幾乎沒人戴口罩，因為人多每個地方都要排隊。他身邊的朋友春假也多數選擇周邊自駕遊，雖然現在油價昂貴，但是感覺大家憋的時間太長，就不管油價了。

迪士尼 和環球影城等主題樂園也恢復了往日的繁忙景象，迪士尼樂園也湧現大量人潮，且迪士尼還恢復了夜晚燈光巡遊等活動，一切宛如回到疫情前。華人馬女士近日帶孩子去迪士尼遊玩，她說，迪士尼樂園現在的人潮和疫情後剛開放時期簡直不可同日而語，到處都是人，且大家也都不戴口罩。自己雖然有點怕怕的，但是因為天氣熱，一整天戴口罩也無法忍受，就隨他去了。

還有家長帶著孩子去夏威夷、太浩湖、坎昆等地度假。華人家長胡女士表示，這兩年沒有去遠的地方旅遊，感覺虧待了孩子。有些地方人多，總是擔心會被傳染，想去坎昆又怕當地不安全，所以春假帶著孩子去了太浩湖，感受春夏之交的寒意。這個路程開車就能到，且選擇南太浩湖最好的酒店住五晚，一晚上要500元。白天去周圍自然風光遊覽，下午回到酒店。酒店有自己的湖邊沙灘，旁邊還有溫水池，泡著溫泉看雪景湖景非常美。酒店在飯後還有免費甜品課，很適合全家人來。

本來想去歐洲玩的，因為烏克蘭還在打仗，原本訂了去土耳其的行程也只能延期，希望暑假的時候能夠帶孩子去。