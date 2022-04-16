民調：66%加州人認為稅率太高

2022年的報稅日由4月15日延後到4月18日，圖為華府的國稅局外觀。（美聯社）

2022年的報稅截止日將屆，柏克萊加大政府研究所的最新民調 顯示，66%的加州 納稅人認為聯邦與加州的所得稅負擔太重，與2016年的全州民調相比，稅收太重的抱怨比例增加了10個百分點。

特別是近幾年來新冠疫情難以平息，加州人更覺得收入變少，40%認為財務狀況與一年前相較變差，只有20%的人覺得變好。這份民調是在3月29日至4月5日間，對8676位合格選民所進行，誤差為正負2個百分點。

認為所得稅率過高的比例，在黨派之間也出現差異。共和黨人間，83%認為稅率太高；民主黨人間則為54%，獨立選民66%。其他人皆認為稅負得宜，但是幾乎沒有人覺得應該加稅。

另一份由加州公共政策研究所（PPIC）進行的民調，也同樣反映出黨派差異。保守派選民更傾向認定稅率過高，加州也是全美最高的幾州之一。事實上，加州的所得稅全美排名第十，低於紐約、佛蒙特、明尼蘇達、夏威夷州 。

雖然加州的所得稅高，但免稅比例也高，地產與交易稅率也相對較低。因為這個財年的稅收超徵，州長紐森與議會也在討論是否退稅或停漲氣油稅。

不過，民調也反映出一點，民眾雖然抱怨稅率高，但卻不是他們最在乎的事情，應該不至於引發類似1970年代或2000年前後的稅改浪潮。政府研究所問到選民最關心的兩大議題時，稅率只占了15%，低於房價過高的31%，與遊民問題、治安與犯罪、油價飆漲、氣候變遷與環境問題。

此外，洛杉磯時報指出，近年來加州選民也確實認可了加州與各縣加稅的措施，2001年以來的公投就通過了75%的州稅增加提案，50%以上的縣份加稅提案，與80%的學區發債措施。