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母親節畫媽媽 參與就贈獎

記者楊青／洛杉磯報導
世界日報2022年溫馨5月母親節慶會「媽媽咪呀嘉年華」，4月30日、5月1日星期六和星期天兩天，將在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)溫馨登場。
世界日報2022年溫馨5月母親節慶會「媽媽咪呀嘉年華」，4月30日、5月1日星期六和星期天兩天，將在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)溫馨登場。

世界日報2022年溫馨5月母親節慶會「媽媽咪呀嘉年華」，4月30日、5月1日星期六和星期天兩天，將在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)溫馨登場，小朋友參與本次現場畫畫「我的媽媽」，來畫圖就送奬品。疫情兩年來首次為母親們量身定做的盛大慶典，期待華洋民眾閤家同樂。

母親是家庭的靈魂和紐帶。世界日報今年的母親節活動豐富溫馨。「2022母親節年度媽媽」評選活動，兩位獲獎人分別為歸亞蕾和邱繼聰，她們都有精彩的人生故事分享。

為了讓民眾對母親的感激與愛能夠淋漓盡致地表達，世界日報今年的溫馨母親節活動，特別推出節目表演、寵物表演、為母親畫像和母親美食四個專區，全方位犒勞終年為家庭辛勞付出的母親們。

屆時將有不重複的精彩節目，舞龍、歌舞、功夫、母子秀才藝，還有銀河藝術中心、施雅婷模特學校等眾多藝術團體的出演；來自南加州各地的寵物，已準備好最棒的逗趣瞬間，為民眾帶來歡聲笑語；來自各地美術學校的繪畫高手，和現場隨時加入的美術愛好者，將畫出他們心中的媽媽，優秀作品將在世界日報刊登，與更多的民眾見面。

洛杉磯很多華洋媽媽也是撫花弄草的高手，正是春耕春種季節，園藝達人花哥將到慶會現場發送菜苗，園藝達人也將現場指導種花養花技巧，綠色手指相互交流種植心得。

兩天的活動由洛城名嘴倪北嘉主持。他說，兩天母親節活動都從上午10點到下午6點，在羅蘭岡東方明珠廣場中庭舉辦，視野開闊，空氣清新，交通四達，停車方便。孝道是中華民族的傳統，為鼓勵更多小朋友參與本次母親節現場畫畫「我的媽媽」，來畫圖就送奬品。

吃喝玩樂也是一樣不能少，倪北嘉表示，今年母親節活動的飲食供應別開生面，東方明珠廣場幾乎所有餐飲商家的經典美食都將走出家門，擺上廣場，燒烤、波霸、冷飲、咖啡、麻辣鮮香和各種特色小吃，想吃什麽就吃什麽。

主辦單位還準備大批免費贈品，消毒濕紙巾、防疫面罩、消毒洗手液等，來就送，送完為止。詳情可恰世界日報：323-268－4982，分機500。

母親節 世界日報 美食

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