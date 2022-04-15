今年4月18日截止報稅 比往常晚三天

國稅局有中文網址：https://www.irs.gov/zh-hant/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers。（國稅局官網截圖）

國稅局 官網指出，今年報稅 的截止日期為4月18日（星期一），比通常的4月15日截止日晚三天。

延遲三天是因為適逢哥倫比亞特區的解放日(Emancipation Holiday)假期；法律規定，華盛頓特區的假日對報稅截止日的影響，與其他的聯邦節假日相同。此外，緬因州和麻州 由於兩州的愛國日假期，報稅截止日期為4月19日。

國稅局鼓勵人們在撥打電話之前使用線上資源。上一個申報季節，由於新冠COVID-19導致的稅收變化和更廣泛的疫情挑戰，國稅局的電話系統從1月1日到5月17日收到超過1.45億通電話，比平均年份多出四倍以上。除了IRS.gov，國稅局還有其他各種免費的選擇來幫助納稅人，比如全國各地的免費報稅服務中心計畫(VITA)，和老年人稅務諮詢(TCE)計畫站點的免費援助。

相關資訊可查詢國稅局中文網址：https://www.irs.gov/zh-hant/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers。