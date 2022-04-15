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聖迪吉託學區總監發言不當 華裔譴責

編譯組／綜合報導
聖迪吉託聯合高中學區的總監詹姆－華德。（聖迪吉託聯合高中學區）
聖迪吉託聯合高中學區的總監詹姆－華德。（聖迪吉託聯合高中學區）

聖地牙哥縣北部的聖迪吉託（San Dieguito）發生亞裔爭議。聖迪吉託聯合高中學區總監、非洲裔的詹姆－華德（Cheryl James-Ward）在11日的DEI訓練課程中，答覆提問時表示，亞裔學生表現較優，是因為富有的中國家庭大批移入學區，「如果沒錢，怎能遠渡重洋到美國，然後買一棟200萬房子？」

詹姆－華德的對答事後由「Julie」貼上YouTube，媒體報導後，目前已有6389次觀看。「Julie」明顯是新用戶，沒有任何影片，也只有十名訂閱者，詹姆－華德因此一度強調，這是斷章取義。不過華裔美籍主導的社團Californians for Equal Rights Foundation隔天就公開譴責，詹姆－華德的發言充滿惡意、偏離事實且刻意分化，不適任總監一職。詹姆－華德原定公開演講的行程也在前一天取消，她並對自己的發言表達歉意。

根據影片內容，詹姆－華德當時正在參與學區的DEI課程，即多元（Diversity）、平等（Equity）、兼容（Inclusion）。台下的學區教委Michael Allman發問，「我們知道亞裔學生成績普遍不錯吧？」報導稱他的原意是，包括印度、韓國、越南、日本與中國裔學生，比其他種族拿到D與F的比例少很多。

詹姆－華德回答時表示，「這是因為富有的中國家庭搬進聖迪吉託學區」，「學區出現大量來自中國的亞裔學生，能夠負擔起如此長距離遷徙的家庭多半都有錢」，「如果沒錢，就不會搬到美國，然後買一棟200萬的房子」。

聖迪吉託聯合高中學區位於恩西尼斯塔市的辦公大樓。（聖迪吉託聯合高中學區）
聖迪吉託聯合高中學區位於恩西尼斯塔市的辦公大樓。（聖迪吉託聯合高中學區）

自己是非裔與拉美混血的詹姆－華德還說，「在我住的Carmel Valley(北加州蒙特利縣)，有許多華裔家庭搬來，數量之多前所未見，這都需要錢」。

詹姆－華德接著說，華裔學生的父母與祖父母輩都在家輔導孩子，但部分拉美家庭卻沒有這樣的財力，學生的父母光工作都沒時間了，怎麼可能在家照顧孩子。不過發言傳出後隨後引起批評，認為她只是在強化針對亞裔的刻板印象，認定占學區17%的亞裔都有好成就、好家世。

聖迪吉託學區共有1萬2700名中學與高中生，多數都來自富裕家庭、年收入中位數在13萬5000元，比其他學區的低收家庭也少。學區總部設在恩西尼斯塔市（Encinitas），但也包括鄰近郊區的學生。事實上，該學區12%的亞裔學生來自社經狀況不佳的家庭，低於平均的19%；拉美學生家庭社經狀況不佳者達44%，但也有56%家境不錯。

聖迪吉託學區因為學區重劃事宜，近幾個月來面臨保守派與自由派的對立。保守派包括Michael Allman與學區主席Maureen Muir，自由派則為詹姆－華德與部分教委。因此事後多次受訪的詹姆－華德，一開始強調匿名YouTube影片是斷章取義，用意是在模糊學區重劃的焦點，發動對她的人身攻擊。

不過詹姆－華德稍後又對媒體表示，她的發言用字遣詞應該更小心謹慎，她的本意是，學生的成就來自於四大支柱，情緒、經濟、教育與社會資源。她強調，「我確實應該換種方式表達，因為議題本身就很複雜，她不該過於簡化處理」。詹姆－華德之後又打給記者，表示她的發言如果傷害到聖迪吉託聯合學區的任何人，她都深感抱歉，這些不是她的本意。

聖地牙哥加大的教育學者Samuel Museus強調，因為新冠疫情，社會上原本就已經對亞裔社群有些誤解，因此在談及亞裔學生時確實應該更當心，不該以傳統刻板印象認定亞裔學生表現好、家世好。他說，更何況亞裔本身就很多元，很多亞裔不是來自中國，也不是有錢人的子女，而詹姆－華德對Carmel Valley出現大量「中國家庭」的說法，更反映出傳統上的成見。

學區 亞裔 華裔

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