加州力推電動車 目標4年增3倍 車商質疑難達標

加州訂下目標在2026年前將電動車銷量提高三倍。電動車銷售的預期增長，也需要大量增加充電站。(美聯社)

加州 期望電動車 銷售量可於未來四年提高三倍、達到所有新車購買量的35%。這是一個積極目標，做為下一個十年中期逐步淘汰汽油動力車銷售的一部分。

「加州空氣資源委員會」(California Air Resources Board)12日公布提案，目標是將電動車、氫動力車或插電式混和動力車的銷售量於2035年前提高至100%。全國現約有11%新乘用車銷售在加州，對汽車 市場產生重大影響。

電動車銷售的預期增長，需要大量增加充電站。加州設定於2025年之前設置25萬個充電站的目標，目前在公共空間或辦公大樓、公寓與其他分享空間停車場的充電站，仍少於8萬個。加州能源委員會去年批准在三年內支出3.14億元設置乘用車充電站，紐森也在他提出州預算案增加充電站經費。

根據加州空氣資源委員會數據，燃油動力乘用車排放的溫室氣體、約占加州溫室氣體排放總量的四分之一，超過其他任何單一來源。增加電動車銷量與設置充電站計畫，僅為加州致力於大幅減少碳排放的一部分。專家預估，2026-2040年計畫每年將減少近3.84億公噸二氧化碳排放量。

加州法規將要求2026年款新車銷售的35%是零排放汽車，包括電池、氫動力或插電式混和動力汽車。根據空氣委員會數據，這個目標比2021年零排放汽車比例大幅增加，加州去年所有汽車銷售中，約有12%是零排放汽車。目前在加州道路行駛的2600萬輛汽車，約有100萬輛為零排放汽車，當局計畫於2035年之前，有高達20%汽車銷售是使用電池與汽油動力組合的插電式混和動力車。

不過，包括福特與豐田在內等主要汽車製造商偕同汽車產業組織「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)針對提案發表聲明，表示汽車產業「承諾致力於電氣化與淨零碳排放的交通展望」，但所要求零排放汽車銷售量需急遽增加提出質疑。聲明指出，汽車製造商必定致力滿足最終採用的任何標準。但即使在加州，這些提案要求也將極具挑戰。

加州制定部分全國最嚴格的氣候政策，並且是全國第一個制定向零排放汽車目標前進計畫的州。華盛頓州州長也於上個月簽署一項法令，設定於2030年要求華州所有新車為電動車的目標，監管機構必須於2023年底前，說明該州將如何實現此一目標。紐約也計畫於2035年之前，逐步淘汰汽油動力車。