洛杉磯囂張2匪開車撞女子 搶名表

兩名男子從洛杉磯市中心的珠寶區一路跟蹤一名女子，然後用車撞她以搶劫她。（ABC視頻截圖）

警方目前正在徵集線索尋找兩名涉嫌搶劫的男子。這兩人從洛杉磯 市中心的珠寶區一路跟蹤一名女子，然後用車撞她以搶劫。而12日警方才剛警告民眾，17個洛杉磯幫派 正以一種新的、激進的方式，瞄準該市最富有的居民，派出幫派分子分乘多輛汽車，尋找、跟蹤和搶劫，駕駛豪車或佩戴昂貴珠寶的人們。

視頻來源：洛市警局，記者李雪後製

據洛杉磯警局稱，搶劫發生在11日中午，當時兩名男子乘坐銀色道奇 Challenger，從一家珠寶店開始跟蹤一名受害女士。這位女士開著自己的車，快到八街和Francisco街的交叉口時，其中一名男子從道奇上下來，走到她的車前，用工具打碎了她司機的側窗。受害者試圖開車離開，但被交通堵塞了。

隨後女子下了車，沿著八街向西跑出尋求幫助，嫌犯將她追到了Francisco街。她又跑回八街，而男子一直開車追她，然後加速撞她。洛市警局發布的監控視頻顯示，在女子倒地後，其中一名男子持槍從車上下來，女受害者摘下手表扔到街上。

嫌犯拿著手表開車離開。女子受輕傷，在現場接受治療。

兩名男子從洛杉磯市中心的珠寶區一路跟蹤一名女子，然後用車撞她以搶劫她。（視頻截圖）

第一名嫌犯身高5呎11，身穿黑色連帽運動衫、黑色運動褲、白鞋和全套滑雪面罩，帶著一把半自動槍。第二名嫌犯被描述為身穿黑色毛衣、淺藍色牛仔褲，也持手槍。任何有搶劫案相關線索的人都可撥打(213)486-6840，聯繫洛杉磯警局偵探Moreno或Vargas。

警方12日警告民眾表示此類案件如今頻發。在多起案件中，他們會偷走名牌手袋、鑲鑽手表和其他價值數萬元的商品，然後將它們兜售給假裝對這些贓物視而不見的黑市買家。例如視頻顯示，去年10月29日四名嫌犯跟蹤一人到達他的公司外，摔倒受害人並持槍威脅，摘下他的名表拿走汽車上私人財物，價值總計超過60萬元。有些案件的嫌疑人已被逮捕，但隨後又被釋放，進行更多的搶劫。

這些是洛杉磯市警察局去年底召集的一個工作組的結論之一，旨在確定「跟蹤到家」或「跟蹤」搶劫案突然激增的原因。原因是受害者剛離開豪華精品店和酒店、豪華餐廳、時尚夜總會和其他幫派尋找目標的地方，很快就被搶劫。

這類針對富人的劫案自去年以來越來越多，也讓洛杉磯的富人恐慌，保全公司生意大好，甚至有富人訂製假勞力士配戴，避免被搶時損失過多。