專家：通膨未來幾個月可能放緩

有些跡象表明，未來幾個月通膨可能會放緩。圖為洛杉磯縣一家華人超市。（記者邵敏╱攝影）

上個月美國的通貨膨脹 率達到 8.5%，這是自1981年以來增長最快的12個月，但也並非全是壞消息，部分商品價格比2月份略有放緩。專家認為，有些跡象表明通貨膨脹率以極快的速度攀升後開始降溫，未來幾個月通膨可能會放緩。

第一個主要是機械的價格從去年春天開始飆升，這意味著未來幾個月將根據去年同期的較高數字來衡量變化。更重要的是，3月份的數據顯示，包括二手車和服裝在內的一些商品價格放緩甚至下跌，如果這些商品價格的快速通膨確實減弱，它可能有助於整體通膨消退。

一些經濟學家指出，3月份汽油價 格暴漲，可能代表某種程度的峰值。不過專家也認為，在接下來的一段時間，關鍵問題是商品價格會下降多少，以及下降速度有多快，最終才能決定通膨是否會放緩。Economic Innovation Group首席經濟學家Adam Ozimek認為，美聯準會 非常有能力降低通膨，他對此持樂觀態度，並表示，通膨可能會在今年晚些時候開始下降。

此外，消費者需求也可能下降，市場上的高價格可能會阻礙一些消費支出。過去幾年的經濟刺激計畫給美國人帶來的額外現金，也正在慢慢耗盡。所有這些，連同美聯準會的行動，可能會使經濟在未來幾個月內更好地平衡供需。

根據勞工部12日發布的數據，消費者物價指數(consumer-price index，CPI)今年3月較去年同期增加8.5%，其中汽油價格過去12個月裡飆漲48%，二手車價格也貴了35.3%，機票價格上漲23.6%，肉類、家禽、魚和蛋上漲13.7%，水果蔬菜上漲8.5%。