長者需社交聯誼 成人日間中心紛重開

少數族裔媒體中心和加州老齡健康部，12日聯合舉辦記者會，鼓勵年長者在做好放防疫的情況下盡可能走出家門，在社交生活中重建健康與活力。（記者楊青／攝影）

持續兩年的新冠疫情 告一段落，加州 各地關閉長達24個月的成人日間健保中心陸續重啓。專家12日鼓勵年長者在做好放防疫的情況下盡可能走出家門，在社交生活中重建健康與活力，專家同時呼籲有年長家人的民眾幫助長輩重建社會聯繫，讓長輩儘快走出疫情陰霾。

加州州長辦公室老年及殘障人士顧問辦公室負責人Kim McCoy Wade, Sr.、海岸地區醫療中心内科醫師Sara Levin、加州老年齡部主任Susan DeMarois、老有所依組織負責人Debra Toth等，參加當天由少數族裔媒體中心和加州老齡健康部聯合舉辦的專題記者會。

專家們表示，對許多年長者以及殘疾人士來説，隔離是和新冠病毒一樣的危險，可以對年長者產生致死作用。隨著接種疫苗 及疫苗加強針，以及最近重新開放的日間成人保健中心，病毒感染最高危的人群可以安全地與他們的家庭及社區重新接觸。專家們鼓勵年長者利用政府和地方提供的多種資源，儘快回復正常生活。

海岸地區醫療中心内科醫師Sara Levin表示，疫情期間他們和非營利組織「老有所依」合作，為超過500個老人寄宿機構提供服務，表明當人們面臨危機時，各方面合作確實可以給脆弱的群體提供很大幫助。

Levin表示，兩年的數據顯示，在疫情的各個時期，年長者感染和死亡都占據了峰值位置，長期看護中心的感染和死亡人數更高，加强針非常重要，因為感染和死亡不僅威脅年齡大而且基礎病的人群，這些易感人群的感染也影響到他們的家人，導致全家幾代人都可能受到影響。

Levin醫師表示，一些地區最脆弱群體中的疫苗接種率至今都沒有顯著提升，尤其是因各種原因無法離開家的人，或交通不便的人，行動不變的人，接種率都受到影響。現在政府可以提供上門服務，同時還有加强針的移動診所，幫助民衆接種疫苗，各地的藥房也可提供測試，年長者可以多加利用。

老有所依組織負責人Toth表示，過去兩年對於年長者來説，每天都可能面對死亡挑戰。因為他們的感染率非常高，但和疫情同樣糟糕的是，隔離。多年來，年齡健康學家一直告訴年長保持和社會的聯繫，但疫情期間為保住他們的生命，卻不得不讓他們隔離。

她說，健康的老年生活需要保持和人的溝通、聚集，在社交活動中建立友誼。現在加州各地很多老人中心和成人日間中心已逐步開放，年長者可以和朋友重聚，玩各種遊戲，瞭解各種資訊，有助於保持思維活躍和身體健康。但前提是年長者需要接種疫苗，中心的工作人員也全部接種疫苗，一來保證提供服務，二來保證大家的安全。

加州老齡局主任DeMarois希望年長者多多利用政府提供的各種資源，重返正常生活。她表示，加州每個縣都有專門為年長者的服務，包括法律事務、房屋修繕、營養午餐、老年中心、日間中心和疫苗等等資訊，任何人可以隨時撥打800-510-2020獲得詳細信息。

此外，加州政府也為年長者開闢了疫苗專線服務：800-445-8106，800-670-1360，有關疫苗各種問題，全天候都有醫生給與解答。