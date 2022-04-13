車欠費、不合格 加州擬不補貼油價

加州財政廳提議油價補貼計畫。（KTLA）

面對加州 油價高漲，州長紐森 準備提出多種紓困 方案，但至今所有的執行細節都還是空中樓閣，而且如果豪華車和電動車的車主也可領到補貼，恐引發很大反彈。

紐森可能提出多種紓困方案包括：停收燃料費、直接退稅，或是給予車主直接補貼。對於補貼提案，根據加州財政廳的文件，可能將對每位加州車主，提供數百元的銀行扣款卡(debit card)。

紐森的財政來源還不清楚，如果要由總預算支應就需要議會的三分之二同意，難度較高。財政廳的草案中也包括一些未定之處，包括補貼額度與總額、車輛價格的門檻，這些可能要由府會協商才能達成共識。不過議會正在放春假，紐森也在休假，因此定案沒那麼快。

補貼草案比較明確的部分是，誰不能領補助，包括4月6日前未在加州登記的車輛，以及欠繳規費、罰鍰，或不符車輛管理局（DMV）規定的車輛。

但是這些已知部分已然引發一些反彈，包括豪華車或電動車主是否也能領補貼，以及紐森似乎打算不競標就發包給特定廠商負責發放補貼。其中尤以共和黨人反應最為強烈，眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）就說，大家心知肚明，這就是浪費公帑，政府合約發包與執行卻規避監督。