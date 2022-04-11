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43年首次 加州租客税抵免有望調高 240萬人或受惠

編譯組／綜合報導
加州43年保持不變的房客稅收抵免有望增加。（美聯社）
加州43年保持不變的房客稅收抵免有望增加。（美聯社）

加州43年保持不變的租客稅收抵免（renter tax credit）有望增加。根據加州參議會正擬議的SB 843法案，預估240萬加州居民，明年可望因房客稅收抵免增加，獲得更高額退稅。

洛杉磯時報報導，加州自1979年以來，用於幫助符合收入條件加州人的補貼金額一直保持不變，從未根據通貨膨脹，或加州不斷上漲的租金進行調整。

年收入低於4萬3533元的租戶，有資格獲得60元稅收抵免，年收入低於8萬7066元，已婚並共同報稅的租戶，有資格獲得120元。

由加州參議員葛拉瑟（Steve Glazer）提出的SB 843法案，將單身租客的抵免額增加至500元，聯合申報和有受撫養人的單一申報者抵免額，增加至1000元。參議會撥款委員會（Senate Appropriations Committee）將於4月聽取該法案報告。該法還將使抵免額可退還，這意味著這些人明年退稅額將大幅增加。

加州目前的租客稅收抵免模式是不可退還的，它可降低納稅人欠政府的債務，但不能作為額外現金，退到申請者帳戶中。這對加州最低收入者來說沒有太大意義，他們通常沒有納稅義務，這要歸功於加州累進所得稅結構，該結構嚴重依賴高收入者。

葛拉瑟說，隨著租金成本飆升，和新冠肺炎疫情中不可避免的驅逐保護措施結束，提高稅收抵免至關重要。他說，雖然立法機關繼續想出增加住房供應的方法，但在替租屋者提供直接幫助上，幾乎無所作為。

「在通常情況下，租屋者是窮人中最窮的，他們應成為優先援助的對象」，他說。

根據加州無黨派公共政策研究所（Public Policy Institute of California）報告，加州租屋者支付的費用，比全國中位數高44%，加州家庭收入中位數，比全國中位數高22%。

根據美國人口普查數據，從2016年到2020年，加州每月租金中位數為1586元，但洛杉磯和其他城市成本高得多。租金市場追蹤機構RedFin數據顯示，今年早些時候，洛杉磯平均租金為每月3394元。

該法案合著者、民主黨籍加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）說，這不是解決加州無數住房問題的方法，而是一種可「直接影響」的方式。其選區選民77%為租屋者。

若SB 843正式成為法案，將要求特許經營税委員會（Franchise Tax Board）根據通膨率，連續五年，每年增加租客抵免額度，且需立法才能延長。葛拉瑟說，這項減免額度未來將不再區分有受撫養人的單身人士與聯合申報者，希望對單身父母更公平。

葛拉瑟辦公室估計，該法每年潛在成本為25億元，他的團隊稱，這只是房主每年稅收減免總額60億元的「一小部分」。目前租客在加州的稅收抵免成本為1億4000萬元。

根據加州預算與政策中心（California Budget & Policy Center）數據，近1700萬加州人（占加州人口44%）是租屋者，超過一半人因租金成本，超過其收入的30%而承受成本負擔。根據洛杉磯加大鄰里知識中心（Center for Neighborhood Knowledge），難以支付房租的加州非裔、西裔和亞裔數量，為白人的兩倍多。

加州社區行動夥伴協會執行董事奈特（David Knight）說，額外的500元，可能意味著支付租金與被驅逐之間的差異。

加州 租金 租客

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