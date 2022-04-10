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華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

記者邵敏／亞凱迪亞報導
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

洛杉磯縣一名華人的房租支票被人盜領，三個月後才得知消息，經核實，支票上的收款人姓名、金額都已被人惡意篡改。在公寓管理公司的催促下，他不得不補交房租。如今受害人已向銀行報告此案，但被盜取的錢款能否追回則不抱希望，並稱支票被盜防不勝防。

亞凱迪亞市（Arcadia）居民張先生，每月月初都會給公寓管理公司寄出當月的房租支票，從未延誤。但今年3月某日意外收到管理公司來信，「打開信嚇了一跳，這是一份催交房租的信，對方稱我去年12月的房租沒有按時支付，要求補交。」

但張先生清楚地記得，他並沒有拖欠任何房租。「我趕緊查自己的銀行卡紀錄，這才發現12月的房租支票竟然被一個陌生人盜領了。」從網上銀行調取的這張支票存根上可以看到，2021年12月6日，張先生填寫了房租支票，第二天12月7日11時21分，一個名叫Jose的人兌現了這張支票，而且具體金額也被修改了。

「我每個月的房租是1250元，但兌現時金額已被改成1259元。」張先生同時指出，「支票上收款人的名字，我原先寫的是公寓管理公司，但已被改成一個西班牙裔的名字，篡改的字跡竟然與我的筆跡非常相似，感覺對方是一個很有經驗的老手。」寄出去的房租支票如何被人盜取，公寓管理公司為何會在三個月之後才通知補交房租？這些疑問都讓張先生百思不得其解。

張先生是美國郵政局(USPS)的一名工作人員，每次郵寄房租支票，他都會直接放在自己郵局的分發箱裡，「因此從郵筒裡盜取支票的可能性不存在。剩下只有兩種可能，這張支票被郵遞員投錯地址了，或者就是收到支票的管理公司內部有問題。」

張先生立即打電話給公寓的管理公司，得到的回覆是他們會調查此事，公司內部有收支票的專員，張先生12月的房租確實沒有入帳，至於為何三個月才收到欠費通知，對方表示，他們通常需要一段時間來核對房租交付。無奈的張先生不得不補交了1250元的房租，「說實話，我也不想因為這件事跟對方弄僵，畢竟現在重新租房又貴又麻煩。管理公司負責人還告訴我，支票被盜很常見，讓我打電話給銀行，看有沒有可能追回這筆損失。」

事發幾天後，張先生致電美國銀行防詐欺部門，工作人員調出支票存根，並在電話中明確指出這張支票已被人惡意篡改，「銀行表示，經過技術鑑定，確定這張支票上的名字、金額都有修改痕跡，他們會調查此案。」

與銀行交涉的整個過程讓張先生非常頭痛，「我特意請了一天假處理這件事，關掉原來帳戶，並重新開一個新帳戶，更麻煩的是，我的薪水是直接匯入這個帳戶，水電煤等每月固定費用，也都是直接從這個帳戶支出，現在全部都要重新更改，浪費很多時間。」

據相關人員介紹，遇到支票被盜取的情況，很多銀行受案後會預先支付受害人這筆損失，但張先生表示，如今一個多月過去了，期間除了收到美國銀行寄來的一份調查報告，要求詳細填寫支票被盜取的信息外，沒有得到案件進展的任何消息。

對於這筆金額最終能否追回，張先生說已不抱希望，「我只能自認倒霉，反省自己也有粗心的地方，應該及時核對每個月的帳單信息，這樣就會第一時間知道支票金額被人篡改，或許發現得早，追回錢財的可能性也大，不必等到三個月後才得知支票早就被人偷了。但經歷了這件事，我覺得支票被盜，防不勝防，吃虧的都是我們普通民眾。」

支票 美國郵政 亞凱迪亞

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