我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

4匪跟蹤劫財60萬元 1嫌落網 警起出槍彈毒品

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
洛杉磯市跟蹤搶劫案，兩嫌犯前後圍堵受害人（中）。 (LAPD)
洛杉磯市跟蹤搶劫案，兩嫌犯前後圍堵受害人（中）。 (LAPD)

自2021年初以來，洛杉磯出現了跟隨搶劫的犯罪趨勢，嫌犯以受害者為目標，跟蹤他們進入停車場或進入家門時實施搶劫，因為現場偏靜人少。去年10月29日四名嫌犯跟蹤一人到達公司外，摔倒受害人摘下手表，以及取走他的汽車上的私人財物，價值總計超過60萬元。其中一名嫌犯直至本周6日才被捕，其他三嫌仍在逃。

影音來源：LAPD

據洛杉磯市警局（LAPD）8日發布的新聞稿和監控視頻，一名成年男子離開位於林肯大道（Lincoln Boulevard）9000 街區的一所設計學校，當他返回公司時，注意到一輛白色瑪莎拉蒂轎車（Maserati）在跟隨他。當受害者走到位於東皮克大道 （Pico Boulevard）1100街區的公司時，瑪莎拉蒂轎車開到路旁邊，三名嫌疑人下車追過來。受害者試圖逃離現場，但被嫌疑人追趕上並且推倒在地。

當他被摔倒在地時，一名嫌疑人用手槍指著受害者的頭部，要求他取下手表，另外兩名嫌疑人隨後搶走了他的隨身財物。

在搶劫過程中，還有第四名嫌疑人從受害者的汽車上拿走了個人財產，包括兩支手表、一台筆記本電腦和一台平板電腦（iPad）。受害人估計全部損失約為60萬4000元。

洛市警局搶劫凶殺科 (RHD)和搶劫特別小組 (RSS) 已確定了四名嫌犯。其中，1號嫌疑人被描述為男性黑人，20多歲，黑色頭髮和棕色眼睛，身高5英尺8英寸，體重約160磅，身穿灰色連帽運動衫，手持手槍。2號嫌疑人被描述為男性黑人，20多歲，黑色頭髮和棕色眼睛，身高5英尺6英寸，體重約 200磅。他穿著黑色連帽運動衫，黑色褲子和白色鞋子。3號嫌疑人被描述為男性黑人，身高5英尺 10英寸，體重約200磅，穿著黑色連帽毛衣，黑色褲子和黑色鞋子。4號嫌疑人被描述為穿著深色衣服的男性黑人。所有四名嫌疑人都出現在一輛白色的四 門瑪莎拉蒂Ghibli轎車中。

洛市警局搶劫凶殺科探員發現了幾條線索，最終確定了25歲的洛杉磯居民黑爾 (Cheyenne Hale) 是參與這起搶劫案的嫌疑人之一。在洛杉磯市警局幫派和毒品科探員的協助下開始監視。2022年4月6 日找到並且逮捕了嫌犯黑爾，過程沒有發生衝突。在黑爾被捕期間，警察在他身上找到了一把子彈上膛的手槍。隨後，RHD探員獲得了嫌犯住所搜查令，繳獲了七支手槍、2萬1000美元及大量毒品，包括可卡因、甲基苯丙胺和其他非法毒品。黑爾被關押在第77監獄，罪名是加州刑法Penal Code 211條搶劫（crime of robbery）。此案將提交給洛杉磯縣地方檢察官辦公室考慮起訴。

洛市警局搶劫凶殺科的後續工作組（Follow Away Task Force）負責此案的調查責任。警員們認為黑爾可能參與了其他類似的罪行。任何有關於此案的信息或可能是受害者，請致電 (213) 486-6840 聯繫警探Alonzo和Mrakich。在非工作時間或周末，請致電 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。任何希望保持匿名的人都可撥打滅罪熱線 1-800-222-TIPS (800-222-8477)。 提示者也可以上網 www.lapdonline.org，然後單擊「匿名網絡提示」。

洛杉磯 黑人 毒品

上一則

貨櫃積壓港口 喊罰有效 滯留下降49% 罰款計畫擬延至15日生效

下一則

巴沙迪那租金控制案 有望列11月公投

延伸閱讀

洛杉磯四嫌跟蹤搶劫 槍指頭摘手錶拿電腦

洛杉磯四嫌跟蹤搶劫 槍指頭摘手錶拿電腦
BA.2傳染力強 洛縣確診增23% 衛生局籲民眾防疫

BA.2傳染力強 洛縣確診增23% 衛生局籲民眾防疫
美國逮捕日本黑幫老大 涉洗錢販運毒品和軍火

美國逮捕日本黑幫老大 涉洗錢販運毒品和軍火
洛市市政廳 5月4日重新開放

洛市市政廳 5月4日重新開放
清除街道露營房車 洛市恢復停車執法

清除街道露營房車 洛市恢復停車執法
洛市市政廳5月4日重新向公眾開放

洛市市政廳5月4日重新向公眾開放

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶