查稅分析報告：窮人被查稅機率是富人3倍

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

剛發布的IRS 查稅分析報告指出，低收入 人士被查稅的機率竟是高收入者的三倍之多，休士頓一名稅務律師解說這個看似不合常理的現象。

位於紐約上州的雪城大學(Syracuse University)是以媒體、資訊和通訊科系著稱的高等學府，拜登總統1968年從這裡的法學院畢業。該校的交易紀錄交換所TRAC(Transactional Records Access Clearinghouse)每個月從國稅局IRS取得報稅 相關紀錄，經過分析整理後發現，年收入在20萬到100萬之間的報稅人，每1000人中有4.5人被查稅；但收入在2萬5000元以下的人，每千人中卻反而有13人遭查稅。

高收入者如果逃漏稅，被查出後IRS可能得到的金額會比較多，因此低收入者被查稅的機率竟是高收入者的三倍，顯然不合常理。稅務律師安撒利(Mansoor Ansari)指出，這種反常態現象有兩個原因，如果低收入者願意自己多下一點功夫，就可以把這兩個原因一併解決，不會淪落到被IRS查稅的「恐怖」下場。

安撒利指出，過去20年來IRS缺人的情況越來越嚴重，2020年收入的報稅資料，還有4000萬份到現在還沒處理。高收入者的稅表可能很複雜，多數IRS的員工沒有足夠的專業知識去找出破綻，但低收入者的1040稅表很簡單，很容易看出破綻，因此被找到毛病的機會較高。

安撒利指出，低收入者如果能下點功夫研讀報稅指示(tax return instructions)，自己來填寫稅表，就比較不會被查稅。在現行法規之下，人人都可以替人報稅，連高中畢業的學歷都不需要，也不必得到某種認證，這就讓一些不肖之徒有機可乘，他們看準了低收入人士知識水平普遍較低的弱點，號稱只要付一點點錢就可以幫忙報稅，以吸引顧客上門。

但不肖之徒主要靠退稅分成來賺錢，譬如顧客如果可以得到3600元退稅，佣金就是600元，而填出一份簡單稅表只要半小時，半小時賺600元，這是極高的時薪。這些幫忙報稅的人給顧客填出極多的扣減，好讓自己多得佣金，但許多扣減是不合稅法的，等顧客被IRS查稅時，這些幫助報稅的人早已不知去向，一切的責任和罰金都由顧客自己承擔。